Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Esta semana marcou uma mudança fundamental na política monetária dos países avançados. Nos Estados Unidos, a Reserva Federal aumentou as taxas de juro diretoras 0,75%, mais do que previsto pelos mercados. Também o Reino Unido aumentou a taxa diretora, e até o Banco Nacional Suíço subiu a taxa 0,5%. No caso da Suíça, trata-se da primeira subida em quinze anos, ainda assim deixando a taxa em terreno negativo para contrariar a apreciação do franco suíço.

Os Bancos centrais parecem ter deixado de lado as preocupações com a origem da inflação, que foi atribuída durante vários meses ao choque de oferta, nomeadamente nos combustíveis. Focaram-se em combater os efeitos da inflação elevada: a sua capacidade de ganhar uma vida própria e descontrolada se influenciar as expetativas das famílias, o efeito perverso nos rendimentos dos mais desfavorecidos e dos pensionistas e o efeito penalizador para os aforradores, que veem as suas poupanças perder valor.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.