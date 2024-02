A última edição do Expresso divulgando os resultados da sondagem SIC-Expresso tem como título a letras grandes: “só o Chega sobe e pode atingir 21%” e como sub-título “Empate técnico entre PS e AD”. Na realidade só há dois candidatos a primeiro-ministro nas eleições de 10 de Março que são Pedro Nuno Santos (PNS) e Luis Montenegro (LM). Mas qualquer que seja o vencedor (e quem ganhar as eleições é o vencedor, convém recordar), não há dúvidas que haverá outro vencedor na noite de 10 de Março. Para além da manchete de primeira página, nas páginas centrais com os resultados da sondagem surge uma foto de quarto de página de um único político — André Ventura (AV) – omitindo todos os outros, inclusive PNS e LM. Uma boa foto vale por mil palavras e esta foto, de AV com os punhos fechados e ar de vencedor, não tenho dúvidas que terá sido de grande agrado do próprio, de muitos que votam Chega, e influenciará outros. Tudo isto são legítimas opções editoriais que não me parecem violar nem o regime jurídico das sondagens nem o da cobertura jornalística em período eleitoral. Parece, porém, que passámos da normalização de um partido para a sua promoção ainda que involuntária.

É importante recordar os problemas de que enferma o Chega. O primeiro é o de ter sido até agora um partido de um homem só, agora também de uma mulher (Rita Matias), com a consequente ausência de quadros para que possa materializar qualquer programa político credível e consistente seja no combate à corrupção, no aumento das pensões ou noutro qualquer tópico programático. Outro é o de vários dirigentes defenderem ideias racistas, xenófobas e do partido ter defendido propostas inconstitucionais (como a castração de pedófilos ou a prisão perpétua, agora convenientemente omitidas). Mas o problema mais grave do Chega está na forma. O seu ataque à “classe política”, como se dela não fizesse parte, e sobretudo o seu comportamento parlamentar são inaceitáveis em democracia. A democracia baseia-se na pluralidade e mesmo adversidade de opiniões e ideias, mas em considerar que todas elas, que tenham enquadramento constitucional, podem e devem ser livremente debatidas no espaço público no respeito pelas instituições e pelas pessoas. Fazer do plenário da Assembleia da República (AR) um local arruaceiro em que os deputados levam cartazes, fazem barulho, “pateando” com as mãos, quando se recebe um chefe de estado estrangeiro, como fez o Chega, é abalar os alicerces da democracia que reside na dignidade das suas instituições. O objetivo, claro, foi ter um bom vídeo para passar nas redes sociais e assim ganhar mais uns votos. Mas, vale a pena recordar o que disse o então Presidente da AR, Augusto Santos Silva, interpretando o regimento “os senhores deputados que querem permanecer na sessão plenária têm de se portar com a urbanidade, a cortesia e a educação que é exigida a qualquer representante do povo português.” É tão simples quanto isto.

O tratamento jornalístico (incluindo a imagética) da sondagem do Expresso não me parece ter assegurado a desejada neutralidade editorial. Isto apesar do Expresso genericamente, e à semelhança de outros jornais portugueses, não ter posicionamento editorial partidário e assegurar uma pluralidade ideológica nos seus cronistas. A questão mais de fundo que este caso suscita e que tem sido debatida e objeto de investigação académica é o da neutralidade e imparcialidade do trabalho jornalístico sem prejuízo da sua liberdade editorial. É sabido que os media dificilmente conseguem ser neutrais, e que enviesam as escolhas políticas, pois influenciam a percepção que os eleitores têm dos partidos e candidatos através dos temas a que dão relevância e saliência e da informação que fazem chegar aos eleitores. Existe também evidência empírica que sugere que a confiança dos eleitores nos media depende em grande medida da percepção que aqueles têm da neutralidade do trabalho jornalístico. Numa altura em que estamos a iniciar em força a pré-campanha eleitoral para as legislativas com os debates entre candidatos talvez não seja de deixar de relembrar, sobretudo junto da imprensa de referência, o princípio do “equilíbrio, representatividade e equidade no tratamento de notícias”. Apesar de ser muito difícil, a neutralidade editorial jornalística deve ser ambicionada.

