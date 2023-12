Se Luís Montenegro vencer as eleições, algo que é possível e até provável, todas as linhas que se seguem têm a mesma utilidade de um congelador no Polo Norte. O líder do PSD fez uma autoexigência corajosa: só governa se ficar em primeiro lugar nas eleições. Mas a estratégia traz um risco: se tiver menos um voto do que o PS, em coerência, tem de abandonar a liderança do partido.

Se Luís Montenegro ficar em primeiro lugar nas eleições e houver uma maioria à esquerda no Parlamento, terá toda a legitimidade para continuar na oposição à espera que essa neo-geringonça caia. Se ficar em primeiro lugar e houver maioria à direita só com a Iniciativa Liberal, vai alegremente para o Governo. Se ficar em segundo lugar com maioria de esquerda, vai para casa. Mas há um outro cenário sobre o qual importa refletir: e se ficar em segundo lugar, mas houver maioria de deputados à direita?

Com desprendimento, o líder do PSD já disse que sai nestas circunstâncias. E que, depois disso, será a direção do PSD (já sem ele) a decidir o que fazer com os votos que ele próprio conquistou. A tese tem entusiasmado, pelo menos, dois grupos: os defensores do regresso de Passos no PSD e o Chega.

