Em LTI: a Linguagem do Terceiro Reich (edição brasileira), o filólogo Victor Klemperer debruça-se sobre o modo como o regime nazi usou a linguagem para afirmar e consolidar o seu poder: “O nazismo se embrenhou na carne e no sangue das massas por meio de palavras, expressões e frases impostas pela repetição, milhares de vezes, e aceitas inconsciente e mecanicamente.” As observações de Klemperer destacam o poder das palavras na nossa forma de pensar, com claras consequências políticas, e refletem o argumento filosófico que Charles Taylor cunhou com a expressão “tradição HHH”, por referência aos filósofos alemães Herder, Hamann e Humboldt (Wilhelm, o filósofo, e não o seu irmão Alexander, naturalista).

Encontramos nestes autores uma conceção da linguagem que se distingue do entendimento filosófico tradicional: a linguagem teria uma função constitutiva do mundo e não meramente descritiva ou representativa. Uma vez que não podemos ter uma relação imediata (i.e., sem palavras) com o mundo, a própria realidade seria linguística. Isto significa que as palavras que usamos não são meras ferramentas para descrever o mundo ou os pensamentos que ocorrem na nossa mente – pelo contrário, elas criam o mundo, a realidade e o próprio pensamento. Em última instância, não existe realidade para lá das palavras que empregamos.

Deste pressuposto linguístico decorre uma dimensão política: se o mundo é criado pela linguagem que usamos, ela não seria uma ferramenta neutra, mas deveria ser escolhida e controlada por forma a criar um determinado mundo político. Eis a viragem linguística continental, sobre a qual se ergue o pensamento pós-moderno que vingará na segunda metade do século XX e que determinará a obsessão pós-moderna e crítica com a linguagem: se não há realidade para lá da linguagem, podemos usar esse poder das palavras para criar o mundo que queremos.

Também aqui se encontra, consequentemente, a raiz do movimento politicamente correto, que nasce com o objetivo de tornar a sociedade mais inclusiva. Esse esforço passaria (fundamentalmente, mas não só) por produzir alterações linguísticas, quer pela introdução de novas palavras e alteração de antigas palavras, quer pela eliminação de palavras discriminatórias ou ofensivas. O argumento seria simples: se o mundo depende das palavras que usamos, basta eliminarmos as palavras erradas para criarmos um mundo melhor.

Professora da Universidade da Beira Interior