O que se passa na China com a nova vaga de coronavírus, o que se passa na Rússia, onde uma parte significativa dos militares são mercenários, muitos são recrutados nos confins do território e todos os dias a comunicação social oficial propagandeia as versões mais absurdas sobre o mundo Ocidental, e o que se passa nos corajosos protestos no Irão provam todos a mesma coisa: o povo, mesmo nas ditaduras, conta. E quer liberdade.

A China tinha decidido impor uma política de Covid zero a qualquer custo. Fê-lo, durante vários meses, e isso saiu-lhe extraordinariamente caro. Nos últimos tempos, várias cidades e regiões na China estiveram submetidas a um confinamento brutal. As primeiras imagens que circularam nos media ocidentais e nas redes sociais pareciam tão inverosímeis que qualquer pessoa cautelosa suspeitava da sua veracidade. Mas quando um incêndio fatal num prédio de habitação em Urumqi, a capital da província de Xinjiang, espoletou manifestações de protesto em várias cidades da China, percebeu-se que era verdade, que a política de Covid zero era imposta com enorme violência (efectiva ou ameaçada) e era rejeitada por uma parte significativa da população.

As manifestações populares que, como em todos os regimes autoritários, implicaram imensa coragem dos participantes, mostraram um país capaz de protestar. Pouco depois da entronização de Xi Jinping, a liderança do Partido Comunista Chinês descobria que tinha de ceder perante o risco de instabilidade social. Pior ainda porque tudo começara na província onde a China viola os direitos humanos da população uigur.

No Irão já tinha havido protestos nos últimos anos, mas nunca uma coisa assim. Há mais de cem dias, com maior ou menor intensidade, o regime dos ayatollahs tem sido confrontado com a coragem das mulheres e a solidariedade de muitos homens (uns mais novos, mas alguns mais velhos, também). Tudo começou pelo direito das mulheres a não usarem o hijab, mas é evidente que o que se passa actualmente vai muito mais longe, vai ao essencial do regime. O poder teocrático está a ser desafiado. Se perder no tema do vestuário das mulheres, perde a sua autoridade em geral. E os líderes iranianos sabem isso.

