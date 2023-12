A crise aberta nas últimas semanas na Global Media, com uma maior expressão pública com a greve no Jornal de Notícias e o potencial despedimento colectivo na TSF, que acabaria, na prática, com o seu papel enquanto rádio de palavra, coloca novamente na agenda a saúde da comunicação em Portugal. Por arrasto, leva-nos, novamente, a questionar a saúde da democracia. Ambas estão indelevelmente ligadas. Não é possível existir uma democracia salubre e forte sem o papel de escrutínio da comunicação social.

Em todo o mundo, o modelo de negócio da comunicação social está ameaçado. A publicidade foi canibalizada pela Google e pelas redes sociais. As últimas tornaram-se os pontos focais de consumo de notícias de uma grande parte da população, na prática apropriando-se dos conteúdos criados pelos jornalistas. As redes sociais têm hoje a capacidade de serem o “espelho” através do qual a maioria população vê o mundo. A ideia de jornalista enquanto curador de notícia e fiscalizador do poder político está fortemente ameaçada.

O cenário é de catástrofe. Com raríssimas excepções, como órgãos feitos de e para elites, como o Financial Times, as redacções estão depauperadas. Portugal vive um cenário especialmente dramático porque o ponto de partida do consumo de jornais era já muito baixo. Ao contrário da maioria dos países Europeus, devido aos seus baixos níveis de literacia e à inexistência de um espaço político e público nacionalizado na primeira metade do século XX, em Portugal, a palavra escrita nunca teve um domínio enquanto mecanismo de informação da população. Como um dia escreveu António Barreto de forma presciente, Portugal foi provavelmente o único país Europeu em que a televisão apareceu antes de toda a população saber ler e escrever. Os Portugueses não ganharam hábitos de leitura e de consumo de jornais antes do entretenimento ter entrado, literalmente, pela casa dentro.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.