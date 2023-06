Então diz-se que faleceu Sílvio Berlusconi. Um dos homens mais ricos de Itália, um dos políticos mais marcantes da histórica da nação transalpina, um magnata da comunicação social, uma figura central no mundo do futebol, um soberbo organizador de festas “bunga bunga”. Enfim, tanta coisa podia ser dita daquele a quem chamavam “Il Cavalieri”. Que em italiano significa, lá está, “soberbo organizador de festas bunga bunga”. Acho eu. Curiosamente, não vi nenhuma referência àquela que, julgo, seria a interrogação mais óbvia perante a notícia do falecimento de Berlusconi. E que seria a seguinte: “Faleceu? Quem? O Berlusconi? Como assim? Se, a julgar pelas fotografias mais recentes, ele dava mesmo ideia de ser já todo feito de plástico.”

Mas não, parece que Berlusconi faleceu mesmo. Tanto é que o corpo do magnata esteve em câmara ardente na sua mansão perto de Monza, e hoje decorre o funeral na Catedral de Milão. De onde, depois, o corpo seguirá para o ecoponto amarelo. Sim, sim. Porque se é verdade que, por cá, a política não tem personagens tão coloridas como Berlusconi, pelo menos em termos de reciclagem estamos em sintonia: portugueses e italianos, todos pomos o plástico no contentor amarelo.

Bom, mas avancemos, que a minha especialidade não é política internacional. A minha especialidade é, como fica aqui semanalmente óbvio, a estatuária. Motivo pelo qual me sinto qualificado para comentar o rumor de que a Câmara Municipal de Lisboa se preparava para tapar a estátua do escultor José Cutileiro no cimo do Parque Eduardo VII durante a Jornada Mundial da Juventude. Aliás, sinto-me tão preparado para comentar a estátua do Cutileiro como o Cutileiro para fazer estátuas. Ou como a Câmara de Lisboa para adquirir estátuas.

