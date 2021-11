Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

“As vacinas reduziram o impacto do vírus e continuam uma ferramenta-chave para combater a pandemia.” A frase é de Marco Cavaleri, chefe da Estratégia de Ameaças Biológicas para a Saúde e Vacinas na Agência Europeia do Medicamento (EMA), mas a mesma ideia foi usada pela diretora executiva do organismo.

Não há dúvidas de que as vacinas reduziram o impacto do vírus, salvando as pessoas de doença grave e morte, ainda há muito a ser feito”, alerta Emer Cooke, diretora executiva da Agência Europeia do Medicamento (EMA), em conferência de imprensa.

Marco Cavaleri reconhece as limitações das vacinas, como não serem 100% eficazes e a proteção diminuir ao longo do tempo, mas apresenta soluções como os reforços e a mistura de vacinas diferentes. Além disso, apresenta os tratamentos já aprovados e em análise que podem servir de complemento à vacinação.

Diminuição da proteção ao longo do tempo Marco Cavaleri reconhece que há uma diminuição da eficácia das vacinas ao longo do tempo, como aliás acontece com outras vacinas, mas assegura que as doses de reforço são capazes de restaurar essa proteção. Os reforços das vacinas da Pfizer/BioNTech e Moderna passados seis meses da segunda dose já estão aprovados. O reforço da vacina da Janssen dois meses depois da dose única está em estudo pela EMA. Além disso, também já estão autorizadas as doses adicionais a pessoas com sistemas imunitários vulneráveis acima dos 12 anos. Portugal está a vacinar tanto como em meados de abril. “Está a correr melhor do que parece”, diz Carmo Gomes Para as doses de reforço, Marco Cavaleri diz que os efeitos secundários previstos são os mesmos que para as doses iniciais e que, até ao momento, não foram encontradas novas situações após a terceira dose. Sobre a mistura de vacinas, quer no esquema vacinal inicial, quer na dose de reforço, a EMA ainda está a analisar e prepara-se para emitir recomendações em breve (talvez no final da próxima semana). Até ao momento, os dados mostram uma boa resposta imunitária e uma proteção relevante. PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Vacina é eficaz a prevenir doença grave mesmo com a Delta

Apesar de reconhecer a necessidade de reforço em alguns grupos, o especialista da EMA reforça que a vacina continua eficaz a prevenir internamentos e mortes, mesmo na presença da variante Delta. A maior parte das pessoas que sofrem de doença grave e, eventualmente, morrem não estão vacinados.

“Deixem-me reforçar que as vacinas continuam a prevenir que muitos milhões de cidadãos da União Europeia fiquem muito doentes ou morram”, diz a diretora executiva da EMA, Emer Cooke. “E também ajudam a garantir que o serviços de saúde continuam a prestar cuidados de rotina sem os números avassaladores de doentes Covid-19 que vimos no passado.”

Ainda assim, reconhece Cavaleri, algumas pessoas vacinadas também têm doença grave e são internadas. A justificação é simples: “Não há nenhuma vacina que seja 100% eficaz”.

Mesmo vacinando milhares de pessoas — neste momento, cerca de 77% da população adulta na União Europeia (acima dos 18 anos) está totalmente vacinada —, se o vírus continua a circular livremente, haverá sempre algumas pessoas vacinadas que acabaram por ser infetadas e internadas, ainda que uma fração muito menor do que as que não foram imunizadas. Mais, existe uma grande diferença na cobertura de país para país.