Ele chama-lhe “a banda do Zé Pretinho” mas em palco parece mais uma portentosa orquestra de folia, um carnaval ininterrupto e sem pausas, a celebração mais alegre possível do swing e do funk, do samba, do rock e do jazz. O que se ouve durante duas horas é euforia, exaltação, paixão e tesão. É o irresistível Brasil negro, a percussão infinita, “uma dança gostosa, danada”, como ouvimos a dada altura do palco.

É difícil imaginar forma melhor de passar uma noite quente de sábado ou de terminar um festival, neste caso o Cool Jazz, do que esta: com o capitão Jorge Ben, mestre de cerimónias de uma festa desbragada, e a sua banda, mostrando que a um festival de verão assenta na perfeição esta desbunda tropical que inquieta corpos. Ainda para mais, quando patrocinada por uma das figuras maiores da música brasileira, irmão de ritmo dos foliões Tim Maia e Gilberto Gil.

