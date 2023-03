O líder do Partido Popular (PP) e da oposição em Espanha, Alberto Núñez Feijóo, vai ser recebido na quinta-feira pelo Presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, num encontro institucional em Lisboa, disse esta segunda-feira à Lusa fonte partidária.

O encontro será no Palácio de Belém, na Presidência da República, disse à Lusa fonte da assessoria de imprensa do PP espanhol, que acrescentou que Feijóo e Rebelo de Sousa mantêm “relações cordiais” e já se conhecem e reuniram anteriormente, também de forma institucional, quando o agora líder do Partido Popular era presidente do governo regional da Galiza.

A mesma fonte disse que este será um “encontro formal, institucional”, no qual deverão ser abordados “os desafios comuns” dos dois países e, eventualmente, também a política portuguesa e espanhola, “e sobretudo, comunitária”.

Alberto Núñez Feijóo é líder do PP espanhol desde abril de 2022 e, a poucos meses do início do ano eleitoral em Espanha, com eleições municipais, regionais e nacionais, iniciou na semana passada uma série de encontros internacionais em Bruxelas, onde foi recebido pela presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, e pelos comissários europeus Thierry Breton, Margaritis Schinas e Paolo Gentiloni.

Ainda em Bruxelas, Feijóo participou numa reunião do Partido Popular Europeu e encontrou-se com o primeiro-ministro da Letónia, Arturs Krisjanis.

Espanha tem eleições em todos os municípios, em 12 das 17 regiões autónomas e nas cidades autónomas de Ceuta e Melilla no dia 28 de maio.

Em dezembro, haverá eleições legislativas nacionais, no final da atual legislatura, marcada pelo primeiro governo de coligação na democracia espanhola instituída em 1978, uma aliança do partido socialista (PSOE) com a plataforma de extrema-esquerda Unidas Podemos.