Os investigadores do Hospital Pediátrico de Filadélfia, na Pensilvânia (Estados Unidos), procuram aprovação para realizarem ensaios clínicos com um ‘ventre artificial’ em humanos. A agência norte-americana do medicamento (FDA, Food and Drug Administration) convocou um painel de especialistas para auxiliar na decisão e nas condições a impor. As reuniões decorrem esta terça e quarta-feira, conforme a agenda da FDA.

Em abril de 2017, os investigadores do Hospital Pediátrico de Filadélfia apresentaram ao mundo um cordeiro prematuro dentro de um saco com líquido, que simulava o saco e líquido amniótico que envolve os embriões de mamíferos durante o desenvolvimento uterino. O cordeiro estava num estágio de desenvolvimento equivalente ao de um feto humano de 23 semanas e os investigadores conseguiram mantê-lo nestas condições durante quatro semanas, como reportaram num artigo científico publicado na Nature Communications. Os cordeiros foram eutanasiados ao fim desse tempo para se estudar o desenvolvimento dos órgãos.

