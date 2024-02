A PSP tinha reforçado esta quarta-feira a segurança na Feira Internacional de Lisboa (FIL), devido à presença de Luís Montenegro na Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL). O esquema montado permitiu inclusivamente intercetar atempadamente quatro pessoas que terão participado no plano de atingir o líder da Aliança Democrática (AD) com tinta, mas não foi suficiente para travar um jovem que, escapando às autoridades, acabou por conseguir despejar uma lata de tinta verde em cima do candidato. Depois do incidente, no entanto, este foi detido de imediato.

Ao Observador, a PSP esclareceu que dadas as características do evento foi determinado um reforço da segurança — “aquando da deslocação da comitiva da AD à FIL, no Parque das Nações, a fim de participarem no evento da BTL, a PSP tinha um policiamento discreto e de visibilidade nas imediações daquele edifício”.

E foi esse policiamento que permitiu detetar algumas movimentações suspeitas antes de Luís Montenegro ser atingido. Segundo fonte da Direção Nacional da PSP, “4 indivíduos foram abordados de imediato, os quais tinham sua posse 1 lata de tinta que foi apreendida”. Ainda assim, “um dos indivíduos desse grupo não foi monitorizado a tempo, motivo pelo qual conseguiu atingir o líder da Aliança Democrática com tinta verde, bem como outros membros da comitiva”.

No total, foram identificados esta manhã “5 indivíduos pertencentes a uma organização ambientalista”. Ao jovem detido por atingir o líder da AD foi apreendida “a lata de tinta utilizada para cometer o ilícito criminal”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Segundo fonte da PSP, o reforço de segurança desenhado não necessitará de qualquer alteração, mesmo apesar de esta tarde o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas e o presidente do Governo Regional dos Açores, José Manuel Bolieiro, visitarem, no âmbito da CNN Portugal Summit “Portugal Tour”, a BTL.

BTL não esclarece se vai reforçar segurança privada

Questionada esta manhã pelo Observador, a BTL não esclarece se vai tomar alguma medida após o incidente desta quarta-feira, para reforçar a segurança privada e evitar novos casos.

“Sobre as questões que colocou, a BTL não tem nada a declarar”, respondeu fonte oficial, que também não fez saber se será feita alguma avaliação de risco em relação aos momentos em que outras individualidades estarão presentes.