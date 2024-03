A pouco mais de uma semana das eleições legislativas os resultados de uma nova sondagem Expresso/SIC mostram que a Aliança Democrática e o Partido Socialista continuam em empate técnico, agora separados por apenas um ponto percentual.

O estudo de opinião, realizado pelo ICS/ISCTE, mostra que o PS caiu para 20% nas intenções de votos face aos 23% registados em janeiro e aos 22% antes da eleição de Pedro Nuno Santos como secretário-geral do partido. Por outro lado, a AD subiu dos 19% de janeiro para 21%. A tendência é semelhante depois da distribuição dos indecisos, ficando 31% para a AD e 30% para o PS.

Segundo o Expresso, o relatório da sondagem dá conta de “alterações relevantes” entre o PS e a AD. Refere que nos últimos anos e até janeiro o PS recolhia “valores particularmente elevados” entre os mais idosos e os que têm menor nível de instrução (até ao 3º ciclo), no entanto essa diferença desapareceu entre os mais velhos e tornou-se menos expressiva entre os que não completaram mais do que o 3º ciclo.

O Chega continua a surgir como a terceira força política, mas é segundo os novos resultados o partido que mais desceu. Sem a distribuição de indecisos, o partido de André Ventura tem 12% das intenções de voto, o que representa um ponto acima do valor de dezembro, mas três abaixo do valor máximo que se registou em janeiro. Contando com os indecisos, o Chega desce dos 21% de janeiro para os 17%, apenas dois pontos acima do ponto de partida após a crise política.

A sondagem também aponta para uma descida, ainda que ligeira, na Iniciativa Liberal (IL). De 3% passa para 2%, mas com a distribuição de indecisos alcança os 4%. O Bloco de Esquerda (BE) assume o quarto lugar nas intenções de voto, mantendo os 3% e com 5% após a distribuição de indecisos.

A CDU estabilizou nos 2% (3% após ponderação), enquanto o Livre subiu um ponto nos resultados em bruto, chegando aos 2%. O mesmo resultado projeta-se para o PAN, apesar de obter a base de intenções de voto ligeiramente inferior

De notar que o estudo também aponta para o crescimento do número de indecisos. O valor é de 18%, mais dois pontos do que em janeiro.

O trabalho de campo decorreu entre os dias 17 e 25 de fevereiro de 2024. Foram contactados 2972 lares elegíveis e obtidas 907 entrevistas válidas. A margem de erro máxima associada a uma amostra aleatória simples de 803 inquiridos é de +/- 3,25%, com um nível de confiança de 95%.

Sondagem diária da CNN: AD e PS mantêm distância e Chega sobe um ponto percentual

A sondagem diária publicada pela TVI e pela CNN Portugal esta quinta-feira e elaborada por IPESPE/Duplimétrica continua a dar vantagem à AD. Os resultados mostram que a coligação se mantém com 27% das intenções de votos e o PS com 22%, distanciados por cinco pontos percentuais.

Segundo a tracking poll, se a AD e PS se mantém iguais face aos resultados anteriores, o Chega registou uma ligeira subida face aos resultados anteriores. Passa dos 14% registados de forma consecutiva na tracking poll desde 25 de fevereiro para 15%.

A sondagem aponta ainda que o PAN perdeu 1% face aos resultados anteriores e, em sentido contrário, o BE subiu 1%. O número de indecisos mantém uma trajetória descendente, com 15%.

Segundo a CNN, participaram nesta sondagem 600 pessoas. As entrevistas aleatórias por cotas foram realizadas nos dias 26, 27 e 28 de fevereiro de 2024. A margem de erro máxima para o total da amostra é de 4,1 pontos percentuais.