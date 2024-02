Isabel II esteve 70 anos no trono e contam-se pelos dedos das mãos as vezes em que falhou a abertura do parlamento ou foi vista com auxílios de mobilidade, e lembremo-nos ainda que nem o coronavírus ou a debilidade física dos seus últimos dias de vida a afastaram das suas funções. Pois a antiga monarca habituou mal os seus súbditos e os atuais protagonistas estão a mostrar-nos que são pessoas reais, tanto da realeza como da realidade. No início de 2024 a casa real britânica viu-se enredada numa série de diagnósticos médicos com limitações imediatas para alguns dos principais membros da família real. Soaram os alarmes de preocupação, mas A Firma não para e coube à rainha Camila e à princesa Ana liderarem as aparições públicas como duas veteranas com um carisma muito próprio.

O atribulado início de 2024 da família real

Num breve resumo, a 17 de janeiro o Palácio de Kensington publicava nas redes sociais um comunicado que dava conta que a princesa de Gales tinha sido submetida a uma cirurgia abdominal na véspera. Informava ainda que Kate iria permanecer internada no hospital até 14 dias e depois continuaria a sua recuperação em casa, só regressando aos seus compromissos depois da Páscoa. Ou seja, a princesa de Gales estaria afastada da vida pública durante quase três meses. Cerca de uma hora e meia depois do anúncio de Kensington, foi a vez de Buckingham informar que o Rei iria ser submetido a um tratamento para o aumento da próstata na semana seguinte e assim foi. Carlos III chegou ao London Clinic acompanhado pela rainha Camila no dia 26 de manhã e fez uma visita à sua nora Kate, que estava internada no mesmo hospital privado, antes de dar entrada para o seu tratamento. Viriam ambos a ter alta hospitalar no dia 29 de janeiro, regressando às suas respetivas casas para recuperarem.

