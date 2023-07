Não é o mesmo homem, mas é o mesmo homem que há cinco anos caminha para esta sala com chão de madeira. Entrou como agressor, agora é um exemplo. “Quando chegou cá, o casamento já tinha acabado. Hoje, namora com a ex-mulher”, conta João Redondo, o fundador da Unidade de Violência Familiar (UVF) que funciona neste velho hospital de paredes cor-de-rosa.

Não é o único. Há outros “casos de agressores que, mesmo depois de terminada a medida ou a pena, continuam a frequentar o grupo durante anos”, congratula-se o médico que coordena este serviço do Centro de Responsabilidade Integrado de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra (CHUC). “Estas pessoas são muito importantes para os outros, porque são o testemunho vivo de que é possível mudar”, sublinha.

Se na violência doméstica há um par, a vítima e o agressor, então a UVF olha para os dois. Ao lado do programa para quem foi sujeita a agressão, existe um programa para o sujeito da agressão. Objetivo? Tentar travar uma realidade que assume proporções epidémicas em Portugal.

