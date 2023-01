Mariupol, Bucha e Borodyanka são alguns dos nomes de localidades ucranianas que ficaram conhecidas durante os mais de 10 meses de guerra. Foram palco de centenas ou mesmo milhares de atrocidades, que continuam sem castigo. Morreram inocentes, entre os quais crianças, houve violações e saques. As autoridades ucranianas dizem ter provas de largos milhares de crimes de guerra cometidos pelas forças russas. Alguns especialistas consideram que os recentes ataques a infraestruturas de fornecimento de eletricidade e água engrossam essa longa lista de crimes. Moscovo está a usar o frio como arma contra os civis.

A 28 de fevereiro de 2022, quatro dias depois do início da guerra, o procurador do Tribunal Penal Internacional (TPI), Karim Kahn, comunicava que iria abrir uma investigação o mais rápido possível para preservar provas e acusar eventuais culpados de crimes de guerra. Essas investigações estão no terreno e envolvem equipas multidisciplinares e multinacionais, mas ainda não há uma acusação formal contra quaisquer suspeitos.

Quando caminhamos para o primeiro aniversário do conflito, uma das muitas perguntas que fazemos é se algum dos culpados pelas atrocidades cometidas na Ucrânia será alguma vez julgado ou até condenado. Conseguirá a justiça internacional sentar um chefe de Estado, como Vladimir Putin, no banco dos réus? Cristina Ribeiro acredita no sistema e na capacidade de julgar os eventuais responsáveis. Sem responder diretamente à pergunta que lhe fizemos, a procuradora da República, que trabalha há mais de 10 anos no Tribunal Penal Internacional, em Haia, nos Países Baixos, crê que os suspeitos de crimes serão julgados. Nesta rara entrevista, a magistrada garante que o trabalho de recolha de provas na Ucrânia está em curso e vai dar resultados.

O que é um crime de guerra?

A guerra, em si mesmo, não é proibida. Os Estados têm a possibilidade de deter um certo poder bélico.

