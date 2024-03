Marcelo vai dar posse a Governo da AD ainda em março. Montenegro e Costa já se encontraram para passagem de pasta

A esquerda contudo não desiste. Rui Tavares — que já foi recebido em Belém — até faz uma interpretação constitucional criativa em que apresenta a esquerda como o bloco que vai a frente. O líder do Livre divide o Parlamento em três blocos: um deles, de esquerda, com 91 deputados (77 do PS, 5 do BE, 4 da CDU, 4 do Livre e 1 do PAN), outro, de direita, com 87 deputados (77 do PSD, 2 do CDS e 8 da IL); e um terceiro, do Chega, com 48 deputados. O Presidente da República não faz, no entanto, esta leitura tripartida do Parlamento. Isto significa que mesmo que este bloco à esquerda continue à frente (como é provável), Marcelo irá sempre indigitar Luís Montenegro.

A formação do Governo de Montenegro já está em marcha e, como é normal, o líder da AD já começou a sondar as pessoas que pretende convidar, mesmo que ainda não tenha formalizado qualquer convite. “Está tudo com o Luís Montenegro. Ninguém mais sabe de nada”, diz fonte social-democrata ao Observador.

O único factor que poderia baralhar todas as contas e impedir a formação de um Governo de Montenegro seria haver uma alteração do vencedor das eleições em termos de votos totais. Para o líder do PSD, o facto de o PS poder vir a ter uma bancada maior não o faria recuar na intenção de formar Governo, mas se — por força da votação dos círculos externos — passasse a ser o segundo mais votado nas eleições não tomaria posse como primeiro-ministro.

Neste momento, a AD segue na frente com 1 811 027 votos contra 1 759 998 votos do PS, uma vantagem de 51 029 votos. O porta-voz da CNE, Fernando Anastácio, disse esta sexta-feira ao Observador que já chegaram perto de 300.000 votos e que a expectativa é que, até dia 20, possam chegar perto de 400 mil. Com este universo de votos em jogo, ainda é matematicamente possível (mesmo que possa ser teoricamente pouco provável), Luís Montenegro ficar em segundo lugar. Nesse caso, o líder do PSD não podia, em coerência, aceitar governar. Podia, no entanto, não sair da liderança do PSD e exigir novas eleições que, na melhor das hipóteses, só podiam ocorrer em setembro. O que teria uma consequência direta, caso o Presidente não decidisse dar posse a um novo Governo sem garantias de estabilidade: a continuidade de António Costa no poder (o que também atrapalharia as eventuais ambições europeias do ainda primeiro-ministro.

O mini-ciclo que se pode transformar em ciclo de médio prazo

Caso a emigração não estrague as contas de Montenegro, o programa de governo deve ser debatido e votado nos primeiros dias de abril. O líder da AD já tem a garantia de PS e de Chega que não vão votar a favor da moção de rejeição que o PCP já disse que iria apresentar. Montenegro, como noticiou o Observador, deve abdicar de apresentar um orçamento retificativo que obrigaria a antecipar uma eventual negociação parlamentar com o Chega.