Montenegro pronto para abdicar de Orçamento Retificativo: acredita que há folga para o plano de emergência

Luís Montenegro pode mesmo vir a dispensar a apresentação de um Orçamento do Estado retificativo. A ideia estará amadurecida no núcleo duro do líder social-democrata e essa solução – que antes das eleições era descrita como “praticamente inevitável” – já estará quase descartada. Em bom rigor, ninguém o assume preto no branco por um motivo: é preciso saber que folga existe e se essa folga permitirá ou não colocar em prática o plano de emergência que Montenegro tem pensado para arrancar os primeiros meses de governação.

Na segunda-feira, o Observador já dava conta de ser essa a vontade predominante no núcleo duro de Luís Montenegro. Esta quinta-feira, em entrevista ao Público e à Rádio Renascença, Miguel Pinto Luz, vice-presidente do PSD, deu mais um sinal nesse sentido. Desafiado a dizer se o reconhecimento do tempo de serviço dos professores que esteve congelado, uma das bandeiras eleitorais de Montenegro, implicará ou não um Orçamento Retificativo, o social-democrata sugeriu que, do “ponto de vista teórico”, é possível fazê-lo sem uma correção do Orçamento de Fernando Medina.

“A questão é se existe uma alteração ou não do volume total do Orçamento. [E] pode não haver. Temos que ver as folgas, temos que ver os dividendos da Caixa Geral de Depósitos, temos de ver que cativações é que lá estão. Só saberemos depois de chegar ao governo”, sugeriu Miguel Pinto Luz.

Dias antes, na terça-feira, num debate com Pedro Pinto, líder parlamentar do Chega, na SIC Notícias, António Leitão Amaro, o mesmo que tinha dito que era “praticamente inevitável” haver um Orçamento Retificativo, já tinha sugerido que o futuro governo da Aliança Democrática poderia estar apostado em dispensar essa solução. “O governo começa a governar com o orçamento que existe”, começou por dizer Leitão Amaro, vice-presidente do PSD e peça-chave do desenho do programa macroeconómico da Aliança Democrática, antes de salvaguardar:

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

“O Orçamento está em vigor e vai continuar a estar em vigor. Com base na informação que esse [futuro] governo tiver, nomeadamente da execução [orçamental] dos meses que já tiverem decorrido”. Leitão Amaro fez também referência ao facto de muitas das medidas pensadas por Montenegro (professores, saúde, forças de segurança) não implicarem “despesa adicional que ultrapasse os tectos legais”.

Quer isto dizer que o futuro governo da Aliança Democrática pode encontrar no Orçamento desenhado por Fernando Medina margem de manobra para acomodar despesa prevista para as várias medidas que quer colocar rapidamente em curso – os tectos máximos de despesa orçamental têm de ser aprovados pela Assembleia da República e os deputados “não podem apresentar projetos de lei ou propostas de alteração que envolvam, no ano económico em curso, aumento das despesas ou diminuição das receitas do Estado previstas no Orçamento”.