Montenegro aposta em raide para se instalar no centro e condicionar Pedro Nuno e Ventura

AD agarra-se a aviso de Ferro Rodrigues

O quartel-general da Aliança Democrática desvaloriza e acredita que Pedro Nuno Santos precisa de tempo para preparar a sua liderança e o partido para novas eleições. A força da conjuntura não deve ser ignorada, vai-se avisando no PSD. As eleições europeias vêm aí, estão agendadas para 9 de junho, e os sociais-democratas antecipam que, a AD, revigorada por estas legislativas e sem André Ventura como candidato, vai ter um resultado mais expressivo e desfazer as dúvidas que possam ter subsistido depois das legislativas.

Provocar a queda de um governo seria sempre penalizador; provocar a queda de um governo e fazê-lo antes do tempo seria um monumental tiro no pé. Provocar a queda de um governo, antes do tempo e com Luís Montenegro na mó de cima seria um suicídio político para o PS. “Pedro Nuno Santos não vai cometer um harakiri”, comenta com o Observador um destacado dirigente social-democrata.

De resto, as recentes declarações de Eduardo Ferro Rodrigues, insuspeito de nutrir particular simpatia pela ideia de um governo da AD, estão a ser lidas com muita atenção pela equipa de Luís Montenegro. Disse o antigo presidente da Assembleia da República: “Não me parece [que haja eleições], nem acho que seja bom para a democracia. Penso que é preciso dar tempo ao Luís Montenegro, para conduzir o Governo, e também ao Pedro Nuno Santos, para reconstruir à esquerda uma plataforma suficientemente forte que possa ganhar as eleições e que possa combater a extrema-direita. E isso não se faz em poucos meses”.

Antecipando o que aí vinha, Pedro Nuno Santos aproveitou as perguntas dos jornalistas logo na noite eleitoral para garantir que não cederá a qualquer tipo de chantagem para viabilizar um Orçamento do Estado de Montenegro. “Não vamos ceder a nenhum tipo de pressão. O nosso projeto para o país não é compatível. É alternativa ao projeto da AD. Não é a nós que têm de pedir para suportar um governo. A pressão virá, mas vamos aguentar-nos firmes a defender os nossos valores”, prometeu socialista. Luís Montenegro paga para ver se Pedro Nuno Santos não opta pela abstenção se tiver mesmo de ser; ao mesmo tempo, ainda assim, vai mantendo o plano B: desmontar o bluff de André Ventura.

Na cabeça dos dirigentes da coligação PSD/CDS, mesmo atirado para as bancadas da oposição, o líder do Chega não terá como rejeitar determinadas propostas que venham da secretária de Luís Montenegro, como a valorização da carreira dos professores ou dos elementos das forças de segurança, por exemplo. Esta segunda-feira, no programa “Tira-Teimas”, do Observador, Hugo Soares, secretário-geral do PSD e braço direito de Luís Montenegro, fez esse mesmíssimo exercício num debate com Diogo Pacheco Amorim, deputado, fundador e ideólogo do Chega.

“Concorda ou não com a descida dos impostos? Concorda com a recuperação do tempo integral dos serviços de professores? Concorda com a necessidade de termos um serviço complementar no setor social e no privado para responder aos problemas dos portugueses na saúde? Ou então os senhores querem dizer que não só porque dizem que não, porque se querem colocar no papel da oposição?”, foi desafiando o social-democrata, num exemplo claro do que será a dialética entre os dois partidos até às próximas eleições.