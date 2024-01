Logo no arranque desta apresentação, Luís Montenegro mostrou ao que vinha: aumentar a pressão sobre Pedro Nuno Santos e desafiar o adversário socialista a ir a “jogo”. “Que o PS seja claro nas suas propostas, não esconda o jogo, venha a jogo, diga qual é o seu plano macroeconómico para que o eleitorado esteja consciente da decisão que vai tomar”, atirou o presidente do PSD, já depois de ter sugerido que o secretário-geral do PS se prepara para tentar “sobreviver” politicamente ao “prometer fazer tudo ao contrário” daquilo que fez nos últimos oito anos.

Montenegro tentou evidenciar, aliás, as diferenças “óbvias” que existem entre os dois projetos. Insistindo na ideia de que o PS não defende a baixa de impostos – como já tinha dito na convenção da Aliança Democrática, no último domingo, Montenegro acusou o adversário de encarar “as políticas públicas com uma visão fechada, estatizante e limitada sempre aos equipamentos e funcionários do Estado”. Uma receita, alegou, que só traz, como tem trazido, “empobrecimento” ao país.

Sem nunca nomear o líder Chega, Montenegro não deixou, mesmo assim, de fazer uma referência velada a André Ventura, cujas propostas apresentadas durante o congresso do partido custariam qualquer coisa como mais de 11 mil milhões, ao garantir que a Aliança Democrática não entrará num “leilão de propostas”.

