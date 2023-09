René Keet é psiquiatra e diretor do serviço comunitário de saúde mental GGZ-Noord-Holland-Noord, nos Países Baixo. É também o diretor da Academia FIT (Flexible, Innovative Top-ambulatory), que dá formação e apoio a projetos internacionais de cuidados de saúde mental comunitários, e presidente da EUCOMS, uma rede europeia de serviços comunitários de saúde mental.

Se lhe tivessem perguntado há vinte anos qual era o seu foco, teria respondido psicose, mas foi nessa altura — e uma coisa não está desligada da outra — que se envolveu na abordagem comunitária da saúde mental e na mudança que isso implica na organização dos serviços e cuidados nesta área. É a esse trabalho que se tem dedicado — nos Países Baixos e em toda a Europa.

É presidente da rede europeia EUCOMS (European Community Mental Health Service Providers). Que rede é esta e o que faz, ao certo?

Somos uma comunidade de serviços de saúde mental de toda a Europa que querem aprender uns com os outros e partilhar as suas práticas. Trata-se de conhecimento que não se encontra nos livros, mas sim na prática diária. Temos membros participantes desde a Noruega a Portugal, da Irlanda à República da Moldávia e vemos a saúde mental comunitária como uma abordagem abrangente e integrada. O tema é demasiado vasto para ser tratado apenas pelos serviços de psiquiatria, diz respeito a todos nós. Por isso, defendemos uma abordagem em que o hospital psiquiátrico deixa de ser o centro dos serviços de saúde mental e esse lugar passa a ser ocupado pelos cuidados na comunidade, através das equipas comunitárias. São elas o coração dos cuidados.

A EUCOMS descreve seis perspetivas fundamentais que são a base desta abordagem. Que perspetivas são essas?

A saúde mental comunitária é, por definição, local. Pense em Portugal, por exemplo. A prestação de cuidados de saúde mental é necessariamente diferente se estivermos em Lisboa ou numa zona rural, porque o contexto e as circunstâncias são diferentes. É preciso conhecer a população. Há muitos idosos? Há muitos imigrantes de culturas diferentes? É preciso conhecer e lidar com o contexto local. Para isso, definimos seis perspetivas em que se baseiam os cuidados: defesa dos direitos humanos, adoção de uma perspetiva de saúde pública, foco na recuperação, intervenções eficazes baseadas na evidência, promoção de uma rede alargada de suporte na comunidade e experiência dos pares.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Mental é uma secção do Observador dedicada exclusivamente a temas relacionados com a Saúde Mental. Resulta de uma parceria com a Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento (FLAD) e com o Hospital da Luz e tem a colaboração do Colégio de Psiquiatria da Ordem dos Médicos e da Ordem dos Psicólogos Portugueses. É um conteúdo editorial completamente independente.

Uma parceria com: