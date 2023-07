Siga aqui o nosso liveblog sobre a Guerra na Ucrânia

“Não podemos imaginar a Ucrânia sem a Crimeia.” As palavras do Presidente ucraniano durante uma viagem à região de Odessa, esta semana, evocam um sentimento de déjà vu. “Tudo começou com a Crimeia, tudo vai acabar com a Crimeia”, já sentenciava Volodymyr Zelensky em agosto do ano passado, durante a segunda cimeira sobre a libertação da península, para vários meses mais tarde acrescentar: “Onde o caminho do mal começou, aí nos espera a vitória.”

A liderança ucraniana não faz segredo do seu desejo de regressar às fronteiras de 1991 e recuperar o controlo da península anexada pela Rússia há nove anos. O trajeto para lá chegar é marcado por um sistema de trincheiras e campos minados que não deixa espaço para dúvidas sobre a intenção russa de se manter o poder sobre um território que considera ser “terra sagrada”.

