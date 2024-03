Uma medida por dia. Como garantir que os direitos de autor não são atropelados pela inteligência artificial?

O presidente da APEL reconhece que na União Europeia está a ser desenvolvido o AI Act, o primeiro quadro regulatório para a inteligência artificial, em que “está bem explícito que qualquer sistema de IA deve cumprir o código de proteção de direitos de autor e deve obviamente cumprir o seu respetivo pagamento aos proprietários dos direitos”, refere. Mas, por agora, trata-se de “uma redação preliminar, que ainda vai cumprir o seu processo legislativo na Europa” e que só no final é que será enquadrada nas leis nacionais.

Lembrando que o “processo legislativo é mais lento do que a realidade”, Pedro Sobral considera que a existência de regras europeias “não invalida que em Portugal se comece a pensar nisto rapidamente”. “Obviamente que estamos debaixo da normativa europeia, sabemos que essa questão é importante, mas não invalida que em sede do parlamento não se pense nisto e não se comece a trabalhar no assunto o mais rapidamente possível”, continua.

O presidente da APEL não entra em “discussões sobre se a IA vai ser positiva ou negativa”, mas frisa que o mais relevante “é que qualquer modelo de IA cumpra o escrupuloso direito de os autores e de proprietários de direitos serem ressarcidos pelo uso da sua obra criativa”. “É uma pedra basilar de toda a economia criativa”, remata.

Já Carlos Eugénio, diretor executivo da Visapress, a entidade que faz a gestão coletiva do direito de autor de obras e conteúdos jornalísticos publicados em jornais e revistas em Portugal, considera que, “para já, todas as medidas que sejam propostas são um bocadinho extemporâneas”, pelo menos até que seja finalizada a legislação europeia para a IA. “É a primeira legislação que versa a IA, inclui algumas linhas mestras, mas tudo o que se possa dizer que se vai fazer fica um bocadinho no éter, porque só quando sair a versão final é que se conseguirá realmente perceber se há alguma coisa ou não a fazer em relação à IA”, complementa.

Por agora, o diretor executivo da Visapress considera que é mais relevante perceber como vai ser implementada a legislação europeia para a IA e só depois “tentar adequar à nossa realidade, na certeza que o que tem sido dado a entender é que as medidas [do AI Act] são muito genéricas”. “Até lá, todas as medidas são boas intenções, mas não passam disso.”

O que mais propõem os partidos no âmbito da IA?

Dos partidos com assento parlamentar, só o programa do Bloco de Esquerda é que não faz menção à inteligência artificial. Com mais ou menos detalhe nas propostas, há medidas para vários gostos e propósitos: mais ligadas ao desenvolvimento de competências e qualificação dos portugueses (AD; Chega ou PS); para uso na administração pública (PS) ou para acelerar o Serviço Nacional de Saúde (PAN).

Há também medidas ligadas ao combate ao uso de tecnologia de IA generativa que possa ser usada para influenciar momentos eleitorais (PS e AD) ou, no caso do PCP, à defesa da limitação do uso de IA para tomar ou fundamentar decisões que possam ter implicação direta na vida humana, como a atribuição de apoios sociais, vistos, créditos ou acesso a um emprego. No programa da IL fala-se sobre a oposição à videovigilância massiva em espaços públicos e em que se usa tecnologias de IA, por exemplo. Ou, no caso do Livre, inclui-se a ambição de criar um órgão regulador de tecnologias de IA e aprendizagem automática.