Urgências. Hospitais com dificuldade em captar médicos para equipas dedicadas (mesmo com o dobro do salário)

Em Coimbra, a intenção é iniciar o projeto em abril, com cinco médicos. Ao contrário do São José, os Hospitais de Coimbra não têm uma equipa dedicada à urgência. “Vamos ter de começar do zero”, diz o internista João Porto, reconhecendo a fraca adesão registada até ao momento.

Outro fator que está a contribuir para essa fraca adesão dos médicos é a atual situação de incerteza e instabilidade quanto ao funcionamento do SNS, numa fase de transição para um novo governo. “O clima político também não é favorável, há algum receio de que os planos podem não ter continuidade com o novo governo”, diz a diretora da urgência do São José. Já João Porto frisa que, nesta fase inicial, e ainda com as urgências em fase de reformulação, a instabilidade não ajuda à atração de especialistas.

Indicadores são difíceis de atingir e deontologicamente “reprováveis”, diz a FNAM

As dificuldades na captação de médicos contrastam com o incentivo remuneratório oferecido, que varia consoante o desempenho. Desta forma, e segundo a portaria publicada no final de janeiro, os especialistas que integrarem as CRI das urgências podem receber mais 40 a 100% do vencimento, ou seja, poderão dobrar a remuneração mensal, atingindo os seis a oito mil euros brutos por mês. Um incentivo “muito bom”, admite João Porto. No entanto, para atingirem o máximo, as equipas dos cinco hospitais abrangidos pelos CRI na urgência (Santa Maria, São José, Santo António, São João e Coimbra) terão de cumprir todos os onze indicadores de desempenho definidos.

Os indicadores englobam questões como o acesso, a qualidade dos cuidados, a eficiência e a integração de cuidados. Na dimensão do acesso, as equipas dos CRI vão ser avaliadas pela percentagem de doentes fora da área de influência direta que chegam à urgência, pela percentagem de doentes atendidos dentro do tempo previsto na triagem, pelo tempo que decore desde a 1.ª observação médica até à alta clínica e pela taxa de abandono do serviço de urgência.

Na dimensão da qualidade, será avaliada a taxa de resolutividade, a percentagem de episódios de urgência que originam internamento e a taxa de readmissões. No que diz respeito à eficiência, o gasto médio com meios complementares de diagnóstico e tratamento por doente sem internamento é um dos fatores de ponderação. Finalmente, na dimensão da integração dos cuidados, será avaliada a percentagem de doentes orientados diretamente para ambulatório programado, a taxa de utilizadores frequentes e a taxa de internamentos evitáveis.

Indicadores que a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) considera serem “difíceis de concretizar”, apesar de os valores concretos de cada variável poderem ser definidos pelos próprios hospitais.“As métricas não são aceitáveis. Os médicos que aderirem são prejudicados se atenderem doentes de fora da área de influência do hospital, se prescreverem muitos exames e passarem muitas receitas. São metas reprováveis do ponto de vista deontológico”, diz ao Observador a presidente da FNAM, Joana Bordalo e Sá, acrescentando que “o médico tem de escolher a terapêutica e passar os exames que o doente precisa e não pode decidir consoante isso vá melhorar ou não o seu vencimento”.

“Sem os acréscimos salariais associados à produtividade, os médicos regridem em termos de condições de trabalho. Não é atrativo“, diz o médico André Carvalho, adiantando que o projeto para CRI da urgência no Hospital de Santo António está parado, sem avanços.