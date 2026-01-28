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Podcast Plus
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Na estreia de "Os Segredos da Seita do Yoga", uma escola de yoga aparentemente normal em Lisboa vai revelar-se a porta de entrada para um mundo de juramentos, rituais de iniciação secretos e poliamor.
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Rádio Observador
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Transmitido em simultâneo pelos três canais, o debate entre Seguro e Ventura podia decidir a campanha. Estratégias opostas, mas terá alguma funcionado? Análise com Rui Pedro Antunes.
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Justiça
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Bastonário dos Advogados insiste no sistema de oficiosos para os megaprocessos e quer processos disciplinares da Ordem mais céleres para os advogados "ganharem credibilidade e respeitabilidade".
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Rádio Observador
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O Parlamento (que vai ouvir a banca), o Estado (que não cumpre sentenças dos tribunais) e Ferro Rodrigues (que acha que a PGR pode entrar na campanha) são o Bom, o Mau e o Vilão.
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Moda
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Dos egípcios às grandes estreias na Semana de Paris, dos bens materiais às experiências inesquecíveis, e ainda o filão do vintage e a arte de não publicar online. O que é e para onde vai o luxo?
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Saúde
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Sabia que muitas vezes come mais — ou pior — só porque está com outras pessoas? A Nutricionista Mariana Chaves explica como o ambiente social afeta o nosso apetite e como usar isso a nosso favor.
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Educação
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Sabia que agora num texto mais informal, quando aparece o travessão, as pessoas desconfiam que usou IA? O Marco Neves fala ainda sobre a maneira como usamos a pontuação e as suas interpretações.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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DESPORTO
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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Sendo certo que o primeiro embaraçado político com este afã e este afinco na corrida para o andor não pode deixar de ser Seguro ele próprio: que fazer com tanto voluntariado?
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A pergunta que devemos fazer é se, com Ventura, o país ficaria mais capaz de se reformar dentro das regras — ou se entraria numa fase em que as regras começariam a ser vistas como o problema.
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Se nada de excepcional acontecer, o gravíssimo erro deste PSD e a desunião das direitas ditarão a eleição de um Presidente socialista e, simultaneamente, o maior resultado de sempre de André Ventura.
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Paulo Portas apoia Seguro porque diz bastar um Trump nos EUA. Ventura tem de facto algo em comum com o POTUS: em 2016 Trump teve os seus “deploráveis”
e agora Ventura tem os seus “atrasados mentais”.
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MAIS PARA LER
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Teatro
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Onde começa? Quem são as personagens? José Sócrates foi consultado? Todos os detalhes já revelados sobre a produção de 600 mil euros "Sr. Engenheiro, Alegadamente um Musical", que se estreia em abril.
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Música
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Foi um dos mais virtuosos intérpretes do instrumento que endeusou a partir das tascas e que levou aos palcos mundiais. Morreu na casa onde vivia esta terça-feira, no dia em que completou 88 anos.
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Música
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Sempre distantes, nunca quiseram ser rockstars. Agora, com o novo "Secret Love", há um ponto de luz neste pós-punk sombrio. Há confissões da vida real. E, de repente, eles estão no meio de nós.
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Alta-costura
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Galliano regressou a um desfile da Dior depois de 15 anos para a estreia de Jonathan Anderson na alta-costura, enquanto Matthieu Blazy recriou um País das Maravilhas no Grand Palais.
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