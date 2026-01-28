Enquanto dormia…

…fazíamos as contas à passagem da depressão Kristin por Portugal continental. Há registo de, pelo menos, um morto, depois de uma árvore ter caído em cima de uma carrinha em Vila Franca de Xira e, nas primeiras horas da manhã, mais de 850 mil clientes da E-redes estavam sem energia elétrica. Na zona de Coimbra e Leiria, as pessoas são aconselhadas a ficar em casa. Há muitas escolas fechadas e estradas cortadas. Também a circulação de comboios está condicionada. Pode acompanhar tudo ao minuto no nosso liveblog.

O único debate da segunda volta das presidenciais foi uma vitória fácil para Seguro. Só houve algumas picardias nos temas da Saúde e da Imigração, mas Ventura até “deixou” Seguro entrevistá-lo. Veja as notas dadas pelos avaliadores do Observador e também o resumo do confronto em que o socialista procurou mostrar que Ventura está na eleição errada, enquanto o líder do Chega quis colar Seguro às “elites”.

Quem é o mayor moderado de Minneapolis que agora faz frente a Trump? Com a cidade “invadida” pelo ICE, Jacob Frey ganhou palco. Tinha experiência a lidar com crises, mas faltava-lhe o apoio da ala esquerda do Partido Democrata. Agora conquistou-o.

Tudo o que já se sabe sobre o musical inspirado na vida de José Sócrates. Onde começa? Quem são as personagens? José Sócrates foi consultado? Todos os detalhes já revelados sobre a produção de 600 mil euros “Sr. Engenheiro, Alegadamente um Musical”, que se estreia em abril.

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