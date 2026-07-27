… o Observador publicava uma reportagem especial multimédia sobre um dos maiores cemitérios de soldados ucranianos. Como se chamam aqueles que morrem pela Ucrânia? Quem são? O que é que faziam antes da guerra? Como morreram? Chama-se Campo de Marte, um cemitério-memorial onde os sobreviventes choram heróis mortos em combate. Do chão de Lviv saem histórias que tentam rescrever o futuro da Ucrânia, contando quem são aqueles homens e mulheres que morreram na invasão em grande escala que começou a 24 de fevereiro de 2022. Este é também o tema da “A História do Dia” desta segunda-feira.