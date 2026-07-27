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NOTÍCIAS RELEVANTES
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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PODCASTS
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Podcasts
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Vicente Valbom cai a pique nas sondagens para a Câmara de Lisboa. Zé consegue fugir dos raptores e pede ajuda a um estranho. Mas as coisas podem não correr como esperado.
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Ciência
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O planeta a arrefecer? Parece contra-intuitivo nestes dias de imenso calor, mas é o que explica terramotos como os da Venezuela. Só que falamos do interior do planeta, bem para lá do vemos e tocamos.
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Relações
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No último antes das férias falámos do gato da Rafaela e do Franck, de rotinas de skin care e respondemos a perguntas vossas sobre a pior fase da nossa relação ou o melhor email que já recebemos!
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Economia
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Carla Mendonça Tavares é diretora do Centro de Inovação para Renováveis e Área Comercial da GALP. Uma carreira que começou nas fusões e aquisições e que hoje está na área da inovação.
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Saúde
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A Joana Ramos criou o seu negócio aos 25 anos… e vocês ouvem isto e pensam, ok, uma jovem influencer… deve ser cosmética. É quase… a Joana abriu uma funerária e o motivo é... especial.
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Religião
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Foi um pescador que, ao longo da vida, duvidou, hesitou e negou Jesus — e mesmo assim foi escolhido para liderar os primeiros cristãos. Quem foi Pedro? O novo episódio de "As Histórias da Bíblia".
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Governo
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A questão dos exames nacionais continua a marcar a atualidade noticiosa e a Susana Peralta respondeu às perguntas dos ouvintes sobre correção e reapreciação de provas.
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DESPORTO
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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Este texto não é sobre os exames ou sobre Luís Neves – é sobre a morte de um cão, sobre como estabelecemos laços com os animais e sobre os excessos de um animalismo que faz equivaler humanos e animais
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Foram os reinos ibéricos, e Portugal em primeiro lugar, que mais e mais longamente exploraram o sistema escravista e, no entanto, não foram eles que nos séculos XVIII e XIX mais se desenvolveram.
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Apesar de todos os enganos e da forma como foi com eles que aprendemos a ser melhores, parece ter ficado por esclarecer que, primeiro, se reconhece e agradece. A seguir se dá. Só depois se exige.
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O Caminho Sinodal e a Fraternidade São Pio X
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MAIS PARA LER
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Restaurantes
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Bonnie Tyler tinha o seu restaurante de praia favorito, Harry e Meghan estiveram na Comporta, e até as celebridades que por cá passaram em viagens rápidas se encantaram com a restauração portuguesa.
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Estilo de Vida
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Entre matraquilhos com padrão de tigre, "toilet selfies" com o amigo Carlos Moedas, e as obras e Bordallo Pinheiro e Vihls, o dono do Mama Shelter encontra equilíbrio neste refúgio no Chiado.
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