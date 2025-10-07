Enquanto dormia…

… ficámos a saber mais sobre a eleição mais louca de sempre. Foi nas presidenciais de 1986 que Mário Soares teve de enfrentar primeiro Salgado Zenha e Maria de Lurdes Pintasilgo para, depois, ir à grande final contra Diogo Freitas do Amaral. Foi a única eleição presidencial que foi à segunda volta até aos dias de hoje e foi a vitória mais curta de sempre. A campanha, que agora é contada no novo Podcast Plus do Observador, ficou na História e na memória de toda a gente. Agora, “A eleição mais louca de sempre” conta o que realmente aconteceu naqueles dias. O episódio 2, que já está disponível para todos, é sobre “Uma traição inesperada“.

A campanha autárquica em Lisboa está a aquecer — e muito. Ontem à noite, a coligação liderada por Alexandra Leitão juntou as lideranças num comício. José Luís Carneiro, Rui Tavares, Inês Sousa Real e Marisa Matias fizeram um apelo insistente ao voto útil, criticando repetidamente o PCP por ter ficado de fora da aliança. À direita, Carlos Moedas acusou Alexandra Leitão de estar a esconder Mariana Mortágua e o seu “radicalismo”.

De facto, a líder do BE não esteve presente no comício de ontem. Mas hoje entra na campanha, depois do regresso da flotilha. Há mais novidades: Pedro Passos Coelho vai a Sintra apoiar Marco Almeida e Paulo Portas a Vale de Cambra, em Aveiro (região que em tempos representou no Parlamento).

Todas as sondagens mostram um empate técnico em Lisboa e no Porto. Se é um dos indecisos, já sabe o que o pode ajudar: faça o nosso Votómetro Lisboa e o nosso Votómetro Porto para perceber de que candidato está mais próximo.

Nesta terça-feira, dia de segundo aniversário do ataque terrorista do 7 de outubro, as negociações para a paz continuam no Egito. Pode seguir tudo no nosso liveblog. E pode perceber onde estamos na História do Dia.

O Benfica é suspeito de violar sanções contra a Rússia no âmbito da transferência de Germán Conti, por causa de uma transferência bancária do Lokomotiv Moscovo. Rui Costa vai ser constituído arguido. A SAD deixou esclarecimentos em comunicado.

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