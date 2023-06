Já não era sem tempo! Com o nosso habitual atraso, o Black Lives Matter chega finalmente a Portugal. Aconteceu dia 10 de Junho, em Peso da Régua, a Minneapolis do Alto Douro. António Costa é o George Floyd português. Só que, como de costume, a nossa versão é mais pífia. A diferença é que enquanto Floyd foi assassinado por um polícia, o nosso Primeiro-Ministro foi vítima de um desenho empunhado por um stôr. É um mártir tão sensível que se calhar é mais correcto chamar-lhe o Boy George Floyd português.

Este caso pode não provar que em Portugal há racismo institucional, mas mostra que há racismo inchuchional, que é o racismo decretado por alguém que diz “inchuchional” em vez de “institucional”.

Parece que estou a fazer pouco da reação de Costa ao ser confrontado com o cartaz. Não é verdade. Estou a fazer pouco, sim, mas aquela não foi a recção de Costa ao ser confrontado com o cartaz. Aquela foi a reacção de Costa ao rever o cartaz, provavelmente pela enésima vez. O confronto do Primeiro-Ministro com o cartaz já tinha sido há muito tempo.

