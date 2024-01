Só uma questão: as cuecas azuis que a tradição aconselha vestirem-se na passagem de ano para dar sorte, devem ser despidas exactamente quando? Há jurisprudência sobre isto? Será que devem ser trocadas logo no final de dia 1? Ou devem ficar vestidas três, quatro dias? Talvez uma semana? Pergunto para um amigo, que está com esta dúvida. E que alguns familiares próximos consideram meio porcalhão. Enquanto lamentam a proximidade. Lamentos profundamente exagerados, se me perguntarem a mim.

Numa primeira análise, admito que possa parecer um tema disparatado para abertura de rubrica. Já numa segunda análise, é provável que o assunto se apresente apenas como inusitado. E se forem analisando por aí afora, verão que numa trigésima sétima, trigésima oitava análise, trazer a cueca à colação faz todo o sentido numa crónica eminentemente política.

Basta lembrar quantos grandes estadistas se despediram deste mundo ostentado nada mais que uma modesta cueca. Assim de repente, lembro-me de Saddam Hussein, por exemplo, agarrado por dois militares norte-americanos, envergando tão somente uma cueca branca ornada com duas bandeiras dos Estados Unidos da América. Que um ditador sanguinário pode ir desta para melhor, mas vai repleto de style.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.

Siga-me no Facebook (@tiagodoresoproprio) e Instagram (@tiagodoresoproprio)