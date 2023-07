Até há uns anos, seguia o futebol religiosamente. Mas não era religiosamente no sentido em que uma pessoa se diz “católica por tradição”. Quer dizer, também não era religiosamente como o Bin Laden seguia os ensinamentos do Alcorão. Mas era um religiosamente já bom, ao nível daqueles cultos que enchem pavilhões poli-desportivos e que, só numa tarde, expulsam o demónio dos organismos de alguns três autopullmans de fiéis.

Depois, a vida mudou um pouco e deixei de seguir o futebol. E assim continuaram as coisas até aos últimos meses. Altura em que, para escrever o que quer que seja sobre o governo, e mais especificamente acerca do primeiro-ministro, passou a ser impossível não acompanhar tudo o que é jogo da bola. Isto porque, neste momento, a agenda de António Costa e os calendários da Federação Portuguesa de Futebol, da Liga, da UEFA e da FIFA são mais coincidentes do que membros deste governo e casos de alegada corrupção.

A última destas coincidências forçou o primeiro-ministro a deslocar-se à Nova Zelândia, para assistir ao jogo de estreia de Portugal no campeonato do mundo de futebol feminino. Viagem que, por coincidência, obrigou a uma outra estreia. A de um primeiro-ministro chegar atrasado e sair mais cedo de uma reunião do Conselho de Estado. Em terminologia de gestão de mercadorias, António Costa é, portanto, um primeiro-ministro LIFO: Last In, First Out (e eu convencido que tinha esgotado as chances de aplicar os conhecimentos adquiridos nas aulas do Contabilidade do 10º ano. Que naive). Já em terminologia informal, é mais comum o chefe do executivo ser considerado, não LIFO, mas PÍFIO. Em qualquer dos casos, resta a certeza de nos ter saído uma bela encomenda.

