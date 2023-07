1Diferentemente de Espanha, cuja política e história estiveram no centro da história do século XX, Portugal, na ausência de uma cultura política autóctone, viveu sempre de expedientes de imitação de tudo o que se passa no estrangeiro. Nunca nada de fundamental da história Europeia se passou em Portugal, incluindo movimentos artísticos, culturais ou políticos. Para ser claro: as eleições em Espanha estão a ser utilizadas em Portugal como arma de combate político para efeitos internos. Ninguém está verdadeiramente interessado em Espanha. Pelo contrário, assistimos nas redes sociais a um estranho debate sobre a génese da geringonça. A direita continua a lamber as feridas de 2015, sem perceber muito bem o que se passou e sem retirar as devidas ilações para conseguir seguir em frente e apresentar caras e propostas novas aos eleitores. A esquerda assiste, mais uma vez, impante e orgulhosa à capacidade de um dos seus transformar aquilo que, há uns meses, parecia uma derrota pesada naquilo que é, objectivamente, uma vitória política.

2 Feijóo fez uma má campanha. Esta não é apenas a minha opinião. As notícias recentes vindas da cúpula dos Populares confirmam que existe amplo desconforto no partido acerca do modo algo errático como a campanha foi gerida. Em primeiro lugar, a não comparência no derradeiro debate eleitoral terá custado votos a Feijóo que deixou Abascal tornar-se a cara da direita no confronto com Sánchez e Díaz. Em segundo lugar, a dificuldade em explicar as suas relações com um conhecido narcotraficante galego complicou a vida ao candidato do PP nos últimos dias da campanha. Numa campanha profissional, esta matéria deveria ter sido resolvida há meses. Não é a mesma coisa fazer política na província ou em Madrid. Por último, a campanha do PP ficou marcada pelo momento das pensões, no qual Feijóo foi apanhado a mentir em directo. Todos os políticos – sem excepção — mentem em campanha. Nem todos são apanhados de forma tão flagrante.

3 A relação entre PP e Vox dificultou a capacidade de coordenação eleitoral da direita. Ao contrário das certezas de muita da opinião publicada em Portugal, para mim, não é linear qual deve ser a estratégia de um candidato de um partido de centro-direita na sua relação com a direita radical, na ausência total de cooperação do maior partido de centro-esquerda. Sejamos claros. Enquanto existirem partidos da natureza do Vox com uma dimensão eleitoral razoável, a direita moderada não conseguirá obter sozinha uma maioria para governar. Para chegar ao governo, sem a cooperação do PSOE, independentemente da campanha que tivesse feito, Feijóo precisaria do Vox. Alguns líricos acham que bastaria ao líder do PP ter sido claro quanto à sua política de alianças, afirmando que não se aliaria ao Vox, para ter logrado obter uma maioria suficiente para governar. Uma análise sociológica das preferências dos eleitores, mostra que este cenário – PP maioritário com Vox com relevância eleitoral – é impossível de acontecer. Simplesmente, não existem eleitores suficientes para alimentar simultaneamente um PP maioritário e um Vox com mais de trinta deputados.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.