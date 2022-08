Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

… mas a responsabilidade não é do governo – diz o PS! Pelo contrário, é o professor de economia Ricardo Cabral quem termina a sua página do Público de dia 15 com um parágrafo idílico onde se escreve que, «mesmo considerando o efeito decorrente das medidas de confinamento social em 2021, os indicadores sugerem que a actividade económica portuguesa regista um momento particularmente bom, com taxas de crescimento económico reais que não se observam há décadas».

Qualquer de nós pensaria o contrário depois de o autor ter escrito antes ser «provável que a taxa de inflação se mantenha a níveis elevados na área do euro, o que não deixará de gerar dificuldades acrescidas à política monetária do BCE»… Mas, aparentemente, não a Portugal! Com efeito, estando ainda o país a beneficiar menos do turismo do que antes da pandemia e não sendo muitas das receitas mais do que reflexos de uma inflação de 10%, o autor não só silencia totalmente a continuação da guerra como parece ignorar a recessão de países do porte dos Estados Unidos e da China, bem como parte da UE. E tão pouco fala do aumento contínuo da dívida pública portuguesa, cujo montante bateu todos os records bem como os juros dos novos empréstimos.

Numa conjuntura destas, mesmo com o dinheiro gratuito do PRR e os consabidos Fundos Europeus, é difícil imaginar o país a contrariar as tendências bélicas e económicas dominantes da actual conjuntura. E sobretudo não é verosímil que os governos do PS façam bem o que sempre fizeram mal. Mais do que um exemplo, os maiores incêndios florestais que temos visto nos últimos tempos são a prova da incompetência e do clientelismo com que têm sido geridos pelos governos, sendo de recordar as responsabilidades pessoais do actual primeiro-ministro neste campo, já que foi ministro da Administração Interna no primeiro governo Sócrates de 2005 a 2007.

Não é por acaso, com efeito, que Portugal é, simultaneamente, o país da Europa cujas florestas mais ardem proporcionalmente ao tamanho e cuja propriedade é de longe a mais privatizada, facto este que resultou de um golpe jurídico promovido pelo PCP após o 25 de Abril na perspectiva de colectivizar os baldios anteriormente geridos pelo sector público. Com a emigração, o envelhecimento e a morte dos agricultores do século passado, as florestas ficaram, como se vê, ao deus-dará.

