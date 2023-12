Em 1975, a Assembleia Constituinte tinha um conjunto de deputados notáveis que montaram um sistema institucional com um duplo objectivo: representar de forma razoavelmente fiel as clivagens políticas existentes no país e, ao mesmo tempo, impedir o domínio de um único partido político. Para além disso, havia ainda um terceiro objectivo: garantir que o Partido Comunista, na altura uma força política e social considerável, tida por Mário Soares e pela elite Socialista como pouco recomendável para a democracia, não tivesse qualquer possibilidade de influenciar o poder.

Estes objectivos foram atingidos através do desenho do sistema eleitoral e da ausência de um voto de confiança no momento da tomada do governo. O sistema eleitoral proporcional, com o método D’Hondt de transformação de votos em mandatos, e o não envolvimento do parlamento na confirmação do governo foram fundamentais para garantir que os governos minoritários funcionassem sem necessidade de serem sequestrados pelos extremos. Este sistema garantiu a estabilidade e a rotação de poder na democracia Portuguesa. À esquerda, onde existia o problema dos partidos extremistas, os governos minoritários do Partido Socialista sucederam-se e foram, de resto, a norma. O sistema desenhado em 1975 funcionou na perfeição. Mais, a utilização sistemática das regras do jogo criou expectativas nos actores políticos e um conjunto de normas sociais sobre o que era e não era aceitável fazer.

Em 2015, António Costa decidiu quebrar estas regras. Por puro oportunismo político, para evitar o maior enxovalho político da sua vida, António Costa deitou para o caixote do lixo da história a interpretação das regras institucionais que havia decorrido até aí. Não nos deixemos enganar. Não houve qualquer derrube do muro, até porque, como foi visível em 2019, quando o PS ganhou as eleições em minoria, Costa preferiu voltar à boa e velha fórmula de governo minoritário clássico com a qual os Socialistas haviam governado desde a democratização. Com a nova interpretação das regras institucionais inaugurada por António Costa, a política Portuguesa transformou-se radicalmente. A partir de 2015, a competição política passou a fazer-se entre blocos e, pior, foram cortados os vasos comunicantes entre o bloco da esquerda e da direita. Atingir o poder passou a depender, no fundamental, na capacidade do bloco da esquerda ou da direita terem a maioria de deputados na Assembleia da República.

