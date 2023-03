Não era fácil discutir com o Samuel. Apesar da confiança que tinha em apresentar bons argumentos, o Samuel discutia com todos os nervos que havia nele. Rosto, voz, olhos. Lembro alguns dos debates mais acesos nos dias em que integrávamos a equipa de programas de televisão da Aliança Evangélica Portuguesa e, caramba!, eram acesos. Eu, que tinha vinte e pouco anos, treinei-me a ouvir discussões entre homens graúdos em episódios daqueles. Uma vez chateou-se mesmo e saiu porta fora.

Do que me recordo, nunca nos zangámos. Trabalhámos juntos durante mais de uma década e tivemos as nossas diferenças de estilo e de conteúdo. Se nos tivéssemos zangado também não haveria problema porque amigos zangam-se e desfazem as zangas. Mas acho mesmo que nunca nos aconteceu. O facto de o Samuel ser mais velho do que eu também me inspirava a reverência natural que há por alguém que tem uma autoridade superior. Não me passaria pela cabeça julgar que estava ao nível dele.

Apesar de ter sido a televisão que nos juntou, tínhamos os dois uma paixão ainda maior pela escrita. O Samuel lia e lia com uma curiosidade santa e nada diletante, como é mais a minha tendência. Interessava-lhe sobretudo a postura apologética (como dizemos entre evangélicos, pensando na promoção e defesa da fé) e a mim nem tanto. Lembro-me que sempre que eu tinha uma nova oportunidade de escrever, por exemplo quando comecei a colaborar com a revista Atlântico ou com a revista Ler, ele fazia parte da pequena lista de pessoas que fazia questão de avisar. Essa minha alegria também era dele.

Mas o Samuel do púlpito não era bem o Samuel mais argumentativamente arrumado dos textos. Na última vez que o ouvi partilhar a palavra (pela internet, quando ele falou na sua Igreja, a Assembleia de Deus de Benfica em Outubro passado), não fui capaz de o fazer direito. Tive de parar para rir com ele, para chorar com ele, para me desmanchar com ele. O Samuel, bom filho da sua tradição pentecostal, fazia questão de levar para o sermão todo o desarranjo que nele havia. E por muito que valorize uma boa preparação teológica e uma pregação reverente e razoável, não acredito em quem fala de Jesus de um modo adequado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.