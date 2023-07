António Costa preside ao governo português desde o fim de Novembro de 2015, em suma, há sete anos e alguns meses marcados pelo «golpe parlamentar» ao qual o anterior Presidente da República, Cavaco Silva, acabou por ser forçado pela inédita violação da prática eleitoral desde o 25 de Abril! Foi a chamada «geringonça» que permitiu ao PS usar sem avisar os votos do PCP e do BE a fim de ultrapassar a coligação anunciada pelo PSD e o CDS, aliada ao facto conjuntural de o PR cessante estar impedido de dissolver o parlamento.

Foi esta série de segredos e coincidências que levou o PS ao poder sem que as oposições tenham sido capazes até agora de mobilizar Rebelo de Sousa, o qual tem ajudado mais o governo do que protegido o país das manobras do PS! António Barreto denunciou este sábado a farsa montada pelo governo a fim de ilibar o PS e os agentes da tragi-comédia político-financeira promovida pela nacionalização e a reprivatização da TAP que o mesmo PS – em cujo governo se sentava então o actual primeiro-ministro – só não vendeu a TAP à Swissair porque esta faliu à última da hora.

Quanto à marca anti-constitucional, a «geringonça» permaneceu até 2019, vindo o PS a manipular de novo o sistema parlamentar com o apoio do PR nas eleições precipitadas de 2022. O partido de António Costa obteve então umas escassas décimas acima de 41% dos votos que lhe deram a maioria no parlamento apesar de só metade dos eleitores terem votado (51,4%), em suma, o PS conquistou apenas 20% dos eleitores. Acresce que o PS não hesitou desde o «golpe da geringonça» a mobilizar permanentemente «ministros» e «secretários», bem como inúmeros «activistas» e «clientes» identificados e afastados da cena, muitos sem ser julgados como deviam ter sido Sócrates e «colaboradores».

