Os ministros, naturalmente, são como qualquer outra pessoa: podem ser altos ou baixos; podem ser simpáticos ou azedos; podem ser faladores ou tímidos. E, claro, podem ser competentes ou incompetentes. Depois, dentro do larguíssimo espectro da incompetência, temos variações de gravidade: alguns são incompetentes episódicos, outros são incompetentes inofensivos e outros ainda, os piores dos piores, são incompetentes flagrantes.

Um incompetente flagrante é alguém que, mesmo tendo sido avisado repetidamente de que estava prestes a cometer um erro de proporções catastróficas, insistiu num curso de ação que teve consequências tão graves que se prolongaram para além do seu mandato.

Esta semana, para mal da pátria, fomos confrontados com a incompetência flagrante de duas ex-ministras. A primeira foi Francisca Van Dunem. A 29 de janeiro de 2019, a então ministra da Justiça recebeu no seu gabinete um ofício onde a Provedora de Justiça a alertava para a urgência de alterar a lei dos metadados. Com infinita paciência, Maria Lúcia Amaral explicou que a legislação ia contra as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia e, muito provavelmente, contra a Constituição portuguesa.

A Provedora de Justiça tinha absoluta razão, como se provou mais tarde com uma decisão do nosso Tribunal Constitucional e como se provou esta semana com a desarticulação da sentença do processo de Tancos. Era tudo muito evidente, mas na altura Francisca Van Dunem recusou-se a reconhecer o óbvio. Em resposta ao ofício da Provedora, a ministra defendeu, com a sobranceria autosuficiente que carateriza alguns dos nossos governantes, que a legislação portuguesa respeitava um conjunto de “garantias no acesso aos dados de comunicações” que, assegurando, “apesar de tudo, medidas proporcionais suficientes”, faria com que a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia não afetasse “as investigações nacionais” — ou seja, era uma lei produzida por génios do Direito, daqueles que só se encontram em Coimbra ou no Campo Grande. No final da carta, mais por educação do que por convicção, Francisca Van Dunem prometia “acompanhar com preocupação” as questões que inquietavam Maria Lúcia Amaral. Se teve preocupação, não teve urgência; e se acompanhou, não agiu, uma vez que tudo ficou na mesma.

