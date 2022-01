Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A sondagem da Pitagórica de sábado mostrava, pela primeira vez, um cenário em que o PSD ganhava as eleições e registava-se uma vitória para a direita, que conseguia uma maior percentagem do que a esquerda toda junta. No entanto, este domingo, a tendência já se inverteu. O PS volta ao primeiro lugar, obtendo 34,1%, enquanto os sociais-democratas conseguem 33,5% — regista-se, assim, uma diferença de 0,6 pontos percentuais entre os dois partidos.

Os socialistas recuperam terreno, mas ainda estão longe dos 40,1% que conseguiram, por exemplo, a 16 de janeiro. Comparando com os outros dias, o PSD também sobe, sendo que chegou a estar com 28,8% nesse mesmo dia.

Segundo a tracking poll, o Chega continua em terceiro lugar com 6,6% dos votos, seguido do BE que obtém 5,5% e a Iniciativa Liberal, que reúne 5,3% das intenções de voto, descendo ligeiramente face aos últimos dias. Seguem-se a CDU, que sobe (5,1%), o PAN (1,6%), o Livre (1,2%) e o CDS-PP (0,8%).

Se este cenário se confirmar, e contrariamente à sondagem de sábado, a esquerda consegue mais votos, mas nenhum dos ‘blocos’ consegue a maioria, estando dependente da distribuição de deputados. PS, BE, CDU, PAN e Livre totalizam 47,5% dos votos, ao passo que a direita coligada (PSD, CDS, Chega e IL) contabiliza 46,2%. De referir que ainda há 6,2% de pessoas que votam nulo e em outros partidos, o que pode alterar a distribuição das forças.

Sobre se António Costa devia ser reeleito, há 49% dos inquiridos consideram que o atual chefe de Governo deve ser substituído, enquanto 39% preferem a reeleição do líder do PS.

Realizada entre 19 a 22 de janeiro de 2022, esta sondagem contou com 152 entrevistas, tendo em consideração “o resultado do apuramento dos quatro últimos dias de trabalho de campo”, o que implica “uma amostra de 608 indivíduos”.