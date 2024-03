A piada dos leões, a "lealdade" do Chega e a ausência de Lenine. Com Aguiar-Branco na odisseia de 30h até chegar a segunda figura da Nação

O não-protagonista que se tornou protagonista porque faltou a “lealdade”

Aguiar-Branco prossegue a caminhada a caminho da Assembleia da República debaixo de chuva intensa e vai respondendo a perguntas do Observador. Com a garantia do presidente do Chega de que não seria obstáculo à sua eleição como presidente da AR, o antigo ministro seguia tranquilo. Embora prudência e caldos de galinha nunca sejam demais: “É preciso esperar pela votação”, dizia.

A caminho da Assembleia, mesmo sabendo que o que diria só seria publicado pelo Observador após de ser eleito, Aguiar-Branco era cuidadoso nas palavras. Desvalorizava a imprevisibilidade do Chega e dizia mesmo que confiava no sentido de “urbanidade, respeito e lealdade” que todos os deputados “com certeza terão”. Mais do que isso, garantia que trataria todos por igual: “Não vou estar a distinguir num leque de 229 deputados.” Para o ainda candidato a presidente da Assembleia da República o Chega era um partido como os outros — o que marcaria a diferença para o antecessor.

— Queria perguntar-lhe se continua a achar que vai acabar esta caminhada que estamos a fazer da sua casa até à Assembleia como segunda figura da nação. Na altura, há 14 anos, também nesse célebre discurso, disse que os de cima estão quase a não poder. Agora os de cima podem ou não podem, já que faz parte dessa estrutura da hierarquia do Estado?

— O que eu quis dizer com isso é que é absolutamente fundamental a participação de todos, de toda a gente para preservar a democracia. E é absolutamente fundamental que os mais responsáveis saibam liderar pelo exemplo e que o exercício do poder seja sempre e sempre com a consciência de que o sentido de serviço em relação àqueles que são os governados, os eleitores cidadãos, tem de estar sempre muito presente. Quando se criam as tais bolhas que depois desgarram os protagonistas políticos, os responsáveis, os representantes do povo, em relação àquilo que é necessário fazer, é evidente que o risco acontece. Mas em democracia, só com a participação e a disponibilidade para estarmos a fazer aquilo que é necessário para o país é que se pode combater os riscos que eu na altura também referi. E espero hoje, agora, novamente contribuir para que não aconteça nada que ponha em causa da democracia, como é óbvio.

— Herda um Parlamento difícil, está preparado para lidar com as novas especificidades de um parlamento tão fragmentado?

— Em democracia é normal a diversidade. E as diferentes opiniões. Quando em democracia um Parlamento é eleito por sufrágio universal, direto e livre, é a expressão da sociedade. E, portanto, a sociedade ela própria tem esta diversidade que é expressa no Parlamento. É a expressão maior da democracia. O Bernard-Henri Lévy tem um escrito, um ensaio, em que refere com muita clareza que uma das várias condições da afirmação da democracia é sabermos bem aquilo que nos separa, ao contrário às vezes do que é o chavão que se diz que mais importante do que aquilo que nos separa é aquilo que nos une. Diz ele que em democracia o que é bem importante é saber mesmo aquilo que nos separa, para que depois as pontes, quando é para unir, sejam sólidas, estruturadas. Portanto, confio no sentido de urbanidade, respeito e lealdade que todos os deputados com certeza terão. O resto faz parte do debate político, a diversidade e estou confiante que não vai ser por aí que vai haver qualquer problema.

— Os seus dois antecessores tiveram muitas dificuldades a lidar com o Chega. Está preparado para uma bancada que é mais barulhenta e também exige muito da Mesa e do Presidente?

— Não sei. Não vou estar a distinguir num leque de 229 deputados, eu sou o restante. Estes ou aqueles deputados. O cuidado que terei enquanto gestor do plenário e atento a presidir à Mesa é com todos os senhores deputados. Todos eles.