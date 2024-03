Árvores velhas e doentes, agricultores zangados e uma nova lei na Europa. Preço do cacau quadruplicou (mas a Páscoa está a salvo)

Agricultores zangados, árvores velhas e doentes e alguma dose de especulação financeira levaram os preços do cacau a quadruplicar no espaço de um ano. No setor vive-se um “pânico”, admitiu um responsável de uma das maiores empresas mundiais de processamento do cacau, e algumas produtoras de chocolate já estão a tomar medidas como reduzir a quantidade de cacau que está nos produtos (e esperar que os consumidores não se zanguem muito, também). Em Portugal, o forte aumento do preço do cacau não parece estar a tornar mais amarga esta Páscoa, mas o impacto será inevitável se os preços não baixarem – e tudo indica que tão cedo não irão baixar.

Nas últimas semanas, o preço do ouro atingiu máximos históricos, os mercados de ações também renovam recordes de forma quase diária – e até os recordes nas criptomoedas (como a Bitcoin) têm feito correr muita tinta. Mas o cacau, ingrediente essencial do chocolate, acumula neste ano valorizações ainda maiores do que todos esses investimentos.

Se no início de 2023 eram negociadas toneladas de cacau a menos de 2.500 dólares, no final do ano passado o valor já tinha saltado para quase 4.500 dólares. Mas a subida dos preços do cacau não parou por aí, longe disso. Só nestes primeiros três meses de 2024 o valor deste produto mais do que duplicou e, esta terça-feira, superou mesmo, pela primeira vez, os 10.000 dólares por tonelada.