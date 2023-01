Livros de ficção

O Retrato de Casamento , Maggie O’Farrell (Relógio d’Água)

Janeiro

O novo romance da autora de Hamnet, Maggie O’Farrell, é um retrato ficcionado da jovem duquesa Lucrezia de Medici, conhecida por ser a protagonista do famoso poema de Robert Browning “My Last Duchess”. O Retrato de Casamento começa com o matrimónio de Lucrezia com Afonso II d’Este, duque de Ferrara, após a morte da irmã mais velha da futura duquesa, que se vê inesperadamente atirada para a ribalta política. Lançado no ano passado no Reino Unido, O Retrato de Casamento chega às livrarias portuguesas a 23 de janeiro.

