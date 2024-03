José Matos Correia: "A AD tem mesmo 100 dias para mostrar ao que vem"

Acredita que Pedro Nuno Santos vai acabar por ceder às pressões e abster-se no Orçamento do Estado para 2025, defende que o PSD, por uma questão de “bom senso” deve negociar com os socialistas a viabilização daquele documento e, por entender que o PS tem responsabilidades acrescidas no crescimento exponencial do Chega, deixa uma viso: “Conviria que o PS, quando toma as suas decisões, fosse motivado pela necessidade de corrigir os erros e não de agravar situações. O chumbo do Orçamento de Estado para 2025 teria consequências benéficas para quem se alimenta necessariamente das desgraças.”

Em entrevista ao Observador, no programa “Vichyssoise”, José Matos Correia, antigo deputado e presidente do Conselho de Jurisdicional do PSD, agarra-se à história e defende que, se Pedro Nuno Santos ousar derrubar o Governo, será castigado nas urnas. “Em 1985, quando foi a aprovação do Orçamento 86, o primeiro Orçamento apresentado por Cavaco Silva, o PS também disse tudo e mais alguma coisa e depois acabou por viabilizar o Orçamento. Temos a tendência para penalizar quem não deixa governar. Isso aconteceu em 1987, com Cavaco Silva, e aconteceu em 2021, com António Costa”, argumenta.

Apesar de tudo, Matos Correia não deixa de reconhecer que a Aliança Democrática poderia ter conseguido um resultado melhor. Ainda assim, salvaguarda: “O momento político não lhe era favorável. As pessoas estão verdadeiramente incomodadas, descontentes, indignadas. Num momento destes, a moderação não é aquilo que lhes é apelativo”.

A terminar, uma palavra sobre Marcelo Rebelo de Sousa: “Não gosto manifestamente do estilo demasiado popular do Presidente da República. Aquilo que Marcelo Rebelo Sousa foi fazendo relativamente ao governo de António Costa foi manifestamente excessivo e desequilibrador do ponto de vista do sistema político. Faço uma avaliação claramente negativa.”

“O Chega passou a 48 deputados graças à inépcia do PS”

Bem-vindo. Devemos tratá-lo como futuro ministro da Administração Interna ou futuro ministro da Justiça?

Futuro ministro de coisa nenhuma.

Descarta-o por completo? Sabe que é um dos nomes que frequentemente é incluído no lote de ministeriáveis.

Os jornalistas fazem esse favor.

Não são só os jornalistas.

Já me vi até nomeado ministro da defesa nacional num artigo num jornal logo na segunda ou na terça-feira, mas não.

É sabido, e já falou disso algumas vezes, que rejeitou convites no passado. A decisão mantém-se?

Não há nenhuma razão para mudar.

Vamos então ao resultado das eleições e ao futuro governo. Acredita que o PSD, ou a Aliança Democrática neste caso, tem condições para completar a legislatura?

Em política, é difícil fazer adivinhações, embora as pessoas normalmente se dediquem a essa tarefa, aquilo a que eu chamo habitualmente o palpitismo. Não vou entrar por esse caminho. O que posso dizer é que em Portugal já tivemos governos minoritários, que completaram a legislatura. E tivemos governos com maioria absoluta que não completaram a legislatura. Portanto, tudo depende da responsabilidade. A responsabilidade e competência com que o PSD e o CDS forem capazes de governar. Agora, também depende da irresponsabilidade das oposições. Em particular, da irresponsabilidade do PS, que conduziu o país à situação que hoje temos e ao crescimento exponencial da extrema-direita em função de uma governação completamente desastrada e que pode manter na oposição esse grau de irresponsabilidade, não compreendendo que é preciso viabilizar um conjunto de decisões políticas e orçamentais que permitam resolver os problemas que o PS não resolveu e que nos trouxeram a esta situação.

Leva-nos outra questão. A tese predominante no PSD é a seguinte: Pedro Nuno Santos sabe que não pode ir a votos já e, portanto, vai abster-se no próximo Orçamento do Estado. “Não vai cometer um harakiri”, dizia-nos há dias um companheiro seu de partido. Acontece que Pedro Nuno Santos já disse que não aprova, nem se vai abster no Orçamento do Estado. É de esperar que mude de opinião? Isso não é um ato de fé do PSD no PS?

Eu, conhecendo mais ou menos o PS e o seu líder, diria que as possibilidades de ele votar contra um Orçamento do Estado apresentado pelo Governo da AD são incomensuravelmente superiores a qualquer possibilidade de o viabilizar. É evidente, no entanto, que isso dependerá daquilo que o Orçamento do Estado estabelecer, mas dependerá também de alguma pressão que possa ser feita. No partido ou mesmo fora dele, por exemplo, do Presidente da República.

Pedro Nuno Santos também já disse que vai ser imune a pressões.

Não me leva mal, mas estava à espera que ele dissesse: “Não, eu sou muito permeável a pressões e, portanto, pressionem-me à vontade”. Faz parte do jogo. A história vale o que vale, mas, em 1985, quando foi a aprovação do Orçamento 86, o primeiro Orçamento apresentado por Cavaco Silva, o PS também disse tudo e mais alguma coisa e depois acabou por viabilizar o Orçamento.

É justo esperar isso na medida em que, por exemplo, em 2016, o PSD recusou-se até a apresentar propostas de alteração no primeiro Orçamento da Geringonça?

Repare, são situações diferentes. Na altura, era vice-presidente do partido e, enfim, participei ativamente nessa decisão. A nossa posição era que o PS tinha feito a sua opção, tinha uma maioria, governasse com ela. Ponto final, parágrafo. A situação agora é diferente.

O PSD também tem uma maioria à direita.

É diferente. Eles tinham uma maioria absoluta. O que dissemos na altura foi: “Fizeram a vossa opção. Fazendo-a, violaram tudo aquilo que foram as regras da democracia portuguesa desde 1976 até agora, não permitindo que quem ganhasse as eleições governasse. E, portanto, os senhores agora façam o que entenderem. Não precisam de nós para nada. Apoiem-se na geringonça”. A situação agora é diferente. Não temos maioria absoluta. O PS deixa o país numa situação particularmente difícil – coisa que não aconteceu connosco em 2015. Se o PS tivesse alguma responsabilidade e percebesse que, se há um milhão e cem mil de pessoas que votaram no Chega, e em larga medida isso tem que ver com o facto de as pessoas irem a um hospital e não serem atendidas adequadamente, chegarem à escola e verem o que é a diluição da autoridade e a incapacidade dos professores, que as coisas não funcionam na Justiça, a culpa não é seguramente do PSD. Quem governou nos últimos oito anos foi o PS. Há oito anos, o Chega era zero. Há cinco anos, quando saí do Parlamento, foi o dia em que André Ventura entrou. Cinco anos depois, graças à inépcia governativa do PS, o Chega passou de um deputado para 48. Conviria que o PS, quando toma as suas decisões, fosse motivado pela necessidade de corrigir os erros e não de agravar situações. O chumbo do Orçamento de Estado para 2025 teria consequências benéficas para quem se alimenta necessariamente das desgraças.

Durante muitos anos, Rui Rio foi acusado, até por Luís Montenegro, de ser a bengala do PS. Não deixa de ser irónico agora que Montenegro espera que Pedro Nuno Santos seja a bengala do PSD.

Não é uma questão de ser a bengala. Rui Rio tinha uma perspetiva completamente diferente. Rui Rio entendia que havia necessidade de fazer uma governação que em larga medida resultasse de acordos e entendimentos do Bloco Central. E disponibilizou-se para os fazer nas mais diversas áreas. Essa é uma estratégia de governação específica. O que está aqui em causa não é isso. O que está aqui em causa é um governo que não tem maioria absoluta, que deve negociar, caso a caso, a viabilização das decisões que tem que levar a cabo. Ou que deseja levar a cabo. E que, em determinados momentos, deverá contar, ou deveria contar, com o apoio ou a abstenção do PS, como noutros momentos deverá contar com o voto contra do PS e eventualmente a abstenção ou o voto favorável de outros.

O PSD vai procurar negociar o Orçamento diretamente com o PS?

Isso é uma coisa que vai ter que perguntar à direção política do PSD.

Mas deve? Como sinal de boa fé?

É uma questão de bom senso. Quem não tem maioria no Parlamento tem que conversar e tem que tentar criar as condições para que as medidas mais importantes, sobretudo as mais importantes que tentem implementar, ou que pretendem implementar, tenham condições para isso. Às vezes, temos uma ideia errada do Parlamento. Se formos olhar para as estatísticas do Parlamento, um número muito significativo de decisões do Parlamento são tomadas com a votação de muitos partidos e em particular com o PS e com o PSD. Por exemplo, a AD comprometeu-se a resolver a questão da recuperação do tempo dos professores. Pedro Nuno Santos vai estar contra? A AD comprometeu-se com um conjunto de medidas visando a normalização do Serviço Nacional de Saúde e a resposta mais eficiente aos problemas das pessoas. Se essas medidas tiverem que passar pelo Parlamento, Pedro Nuno Santos vai estar contra? Vai ficar com o ónus? O PS já nos conduziu à situação que nos conduziu e o Pedro Nuno Santos quer ficar com ónus destas questões não serem resolvidas por culpa dele?

A vontade do PSD é que essas medidas sejam prioritárias, que avancem imediatamente este ano?

Acho que poucas vezes como agora a teoria dos 100 dias é importante. A AD tem mesmo 100 dias para mostrar ao que é que vem. E para que as pessoas comecem a sentir as consequências concretas dessa governação. Deixem-me dar-lhes uma nota.