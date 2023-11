A compra de um Jaguar dos anos 70, o encerramento de uma conta a prazo de 54 mil euros e a formalização de escrituras de imóveis oriundos de heranças são as principais alterações de património realizadas por Luís Montenegro desde que é presidente do PSD. Depois da polémica com a casa de Espinho — que já tinha declarado de acordo com a lei — o líder social-democrata fez questão de ir além do exigido pela legislação e enviou para o Tribunal Constitucional as cadernetas prediais de todos os imóveis, que mostram desde o número de pisos da habitação onde mora até aos castanheiros e vinhas que tem em Bragança.

Se o seu potencial adversário, Pedro Nuno Santos, tem declarações de rendimentos extensas, Luís Montenegro ainda tem mais património a declarar, num dossier com dezenas de páginas. A última declaração foi entregue há pouco mais de dois meses, a 1 de setembro de 2023. A alteração mais relevante foi o encerramento de uma conta no valor de 54.600,93 euros. “O depósito a prazo, Conta Poupança Garantida, no Banco Totta Santander (…) foi levantado e a conta encerrada”, informou o líder do PSD ao tribunal.

Como esta é uma alteração patrimonial superior a 50 salários mínimos, o Observador procurou saber para onde foram os 54 mil euros desta conta. Numa resposta por escrito, o presidente do PSD confirmou que a conta “foi encerrada, tendo naturalmente o respetivo saldo ingressado no património dos seus titulares.” Após nova consulta no Tribunal de Contas, o Observador verificou que não tinha sido comunicada qualquer alteração a referir o aumento dos saldos nas contas já declaradas. Para ver o saldo das contas é necessário recuar à declaração entregue um ano antes (a 5 de setembro de 2022), onde além da conta agora encerrada havia outras três: uma 364.118, 61 euros; outra de 68.741, 42 euros e um seguro de capitalização de 8.735 euros.

