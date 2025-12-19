Enquanto dormia… … O Observador explicava ao detalhe a queixa contra Luís Marques Mendes. O candidato social-democrata foi alvo de uma denúncia, enviada para a Procuradoria-Geral da República e para a Autoridade Tributária, onde se alega que o ex-líder do PSD recebeu centenas de milhares de euros de uma construtora de Famalicão sem qualquer contrato e sem que os serviços tenham sido efetivamente prestados. Ao Observador, Mendes diz não haver irregularidades e garante que vai revelar lista de clientes em breve. Destaque também para António José Seguro. Em entrevista ao Observador, o socialista fez vários ataques velados a Luís Marques Mendes, sugerindo em muitos momentos que o seu adversário deveria revelar a lista de clientes que foi somando na qualidade de advogado e que deve esclarecimentos enquanto facilitador de negócios. “Quem não deve, não teme”, sentenciou o antigo secretário-geral do PS. O Observador continua a investigação aos antepassados dos candidatos presidenciais. Desta vez, um olhar sobre a surpreendente árvore genealógica de Catarina Martins: a bloquista é prima de Marcelo Rebelo de Sousa, descendente de cristãos-novos perseguidos pela Inquisição e tem ligações à nobreza. Ainda na Política, novidades sobre a Lei da Nacionalidade: o PSD vai evitar o confronto com Tribunal Constitucional e já admite que a criação da figura de perda de nacionalidade será “muito difícil” de recuperar na futura proposta. O Chega quer insistir, o que pode significar um braço de ferro difícil de ultrapassar. Sociais-democratas desvalorizam linhas vermelhas do partido e vão lembrando os vários ‘irrevogáveis’ de André Ventura. Dos Estados Unidos, uma notícia que terá seguramente desenvolvimentos: o suspeito do ataque na Universidade Brown e da morte do investigador Nuno Loureiro é um português e foi encontrado morto com um ferimento de bala autoinfligido. Cláudio Neves Valente, de 48 anos, natural de Viseu e ex-aluno da Brown, é o principal suspeito das autoridades norte-americanas. Nesta newsletter pode encontrar a informação mais relevante para começar o dia. O Observador vai continuar a atualizar todas as notícias no jornal, na rádio e nos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Para uma pausa, tem sempre os nossos jogos Sudoku e AbraPalavra.