… explicávamos os contornos da morte de uma criança em Valpaços, asfixiada pela madrasta. A mulher, que confessou o crime, quereria vingar-se do companheiro, pai da menina, com quem tinha tido uma discussão. A aldeia de Celeirós, onde vivia a família, debate-se com o choque e a revolta. O caso também está na História do Dia de hoje.

Luís Montenegro, Nuno Markl e Ricardo Araújo Pereira estavam na lista de “indesejáveis” do grupo neonazi Movimento Armilar Lusitano, entre muitos outros nomes. Um dos elementos do grupo, desmantelado no ano passado, questionou, por exemplo, se um lançador de foguetes antitanque poderia ser usado contra Marcelo Rebelo de Sousa. Foram acusados de 29 crimes, incluindo terrorismo e tráfico de armas.

A reforma laboral é votada hoje no parlamento e tem acordo à vista. O Chega já canta “vitória” e o PSD dá a proposta como “aprovada”. O PS promete resistência se o pacote chegar à especialidade, enquanto o PCP não dá os trabalhadores como vencidos e deixa um aviso.

A Comissão Nacional de Eleições não vai conseguir cumprir o calendário definido para apresentar o seu orçamento à Assembleia da República. A proposta para 2027 foi chumbada por pelo menos cinco dos nove elementos presentes na votação, que não concordam com o volume de despesa apresentado.

A normalização do tráfego no Estreito de Ormuz vai demorar meses, mas já se sentem impactos nos preços do petróleo, que já está abaixo dos 80 dólares, e dos combustíveis, que podem descer até 10 cêntimos. Se as negociações se romperem antes de ser alcançado um acordo firme, o cenário pode piorar muito, com preços recorde de 140 a 160 dólares.