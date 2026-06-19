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Enquanto dormia…
… explicávamos os contornos da morte de uma criança em Valpaços, asfixiada pela madrasta. A mulher, que confessou o crime, quereria vingar-se do companheiro, pai da menina, com quem tinha tido uma discussão. A aldeia de Celeirós, onde vivia a família, debate-se com o choque e a revolta. O caso também está na História do Dia de hoje.
Luís Montenegro, Nuno Markl e Ricardo Araújo Pereira estavam na lista de “indesejáveis” do grupo neonazi Movimento Armilar Lusitano, entre muitos outros nomes. Um dos elementos do grupo, desmantelado no ano passado, questionou, por exemplo, se um lançador de foguetes antitanque poderia ser usado contra Marcelo Rebelo de Sousa. Foram acusados de 29 crimes, incluindo terrorismo e tráfico de armas.
A reforma laboral é votada hoje no parlamento e tem acordo à vista. O Chega já canta “vitória” e o PSD dá a proposta como “aprovada”. O PS promete resistência se o pacote chegar à especialidade, enquanto o PCP não dá os trabalhadores como vencidos e deixa um aviso.
A Comissão Nacional de Eleições não vai conseguir cumprir o calendário definido para apresentar o seu orçamento à Assembleia da República. A proposta para 2027 foi chumbada por pelo menos cinco dos nove elementos presentes na votação, que não concordam com o volume de despesa apresentado.
A normalização do tráfego no Estreito de Ormuz vai demorar meses, mas já se sentem impactos nos preços do petróleo, que já está abaixo dos 80 dólares, e dos combustíveis, que podem descer até 10 cêntimos. Se as negociações se romperem antes de ser alcançado um acordo firme, o cenário pode piorar muito, com preços recorde de 140 a 160 dólares.
Nesta newsletter encontra as notícias de que precisa para começar esta sexta-feira bem informado. Ao longo do dia temos toda a informação sempre atualizada no jornal, na rádio e nos nossos canais no WhatsApp, no Instagram e no Facebook. Se precisar de uma pausa, há desafios novos no Sudoku e no AbraPalavra. Bom fim de semana.
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OUTRAS NOTÍCIAS
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MUNDIAL 2026
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Mundial 2026
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João Pinheiro, o nono árbitro português num Mundial, quer "apitar bem o primeiro jogo para ter direito ao segundo" e "apitar bem o segundo para ter direito ao terceiro e assim sucessivamente".
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Mundial 2026
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No arranque da segunda jornada, África do Sul e Rep. Checa empataram (1-1), Suíça goleou Bósnia (4-1), Canadá goleou Qatar (6-0) e México bateu a Coreia do Sul, garantindo a passagem aos 16 avos (1-0)
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Mundial 2026
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Depois de uma primeira parte muito tática e com apenas uma oportunidade, um erro de Kim permitiu a Romo marcar o golo da vitória. Guarda-redes redimiu-se e Rangel também acabou em grande (1-0).
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Mundial 2026
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Num jogo em que o Qatar acabou a jogar com nove, Canadá goleou e somou a primeira vitória de sempre em Campeonatos do Mundo, assumindo a liderança do Grupo B à frente da Suíça (6-0).
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Mundial 2026
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República Checa e África do Sul empataram a um golo na segunda jornada do grupo A do Mundial. Pelos checos marcou Michal Sadílek (6'), pelos sul-africanos empatou de penálti Teboho Mokoena (83').
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Mundial 2026
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A Suíça venceu por 4-1 a seleção da Bósnia. Do lado dos helvéticos, marcaram Johan Manzambi (74' e 90'), Rubén Vargas (84') e Granit Xhaka (90+6'). Pelos bósnios, marcou Ermin Mahmic (90+3').
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Mundial 2026
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Wissa ficou perto de perder a visão e permanece com mazelas físicas e psicológicas. Contudo, as queimaduras severas e as cirurgias de emergência não impediram o jogador de marcar o golo histórico.
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Mundial 2026
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Florencia Peña anunciou em direto a morte de Jorge Messi. Minutos depois a família emitiu um comunicado a desmentir a informação: "Nesse momento, encontra-se sob cuidados médicos, a recuperar"
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PODCASTS
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Desporto
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Portugal regressa aos treinos com Rúben Dias já integrado na equipa. Proença esteve no treino e falou com Martinez. O México é a primeira equipa apurada. Hoje há Brasil sem Neymar e EUA com sonho.
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Política
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No "Realpolitik", Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro falam sobre a paz no Irão, sobre a lei das "bandeiras ideológicas" e sobre as negociações entre o governo e o Chega.
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Cultura
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Acontece de 4 em 4 anos, um intervalo maior do que o das temporadas de uma série. Mas será esta narrativa real, com heróis, vilões e drama, uma história melhor do que qualquer guião?
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Entrevista
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“Ser cientista não é um emprego, mas uma identidade”. É isto que com um currículo excepcional, capacidade de iniciativa e saudade do Instituto Gulbenkian de Ciência ela aqui nos conta.
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Rádio Observador
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Em entrevista ao Observador, Miguel Relvas lamenta o imobilismo do atual Governo, sugere que os atuais dirigentes do partido estão deslumbrados com o poder e defende a legitimidade de Passos.
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Guerra
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São esperados Steve Witkoff e Jared Kushner, negociadores norte-americanos. O Kremlin não adianta datas, mas diz que será brevemente, uma vez que o memorando entre EUA e Irão está assinado.
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O que se passa lá fora
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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OPINIÃO
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A partir de 1995, o europeísmo degenerou. Com o PS no poder, o enquadramento europeu deixou de ser encarado como um factor de reformismo, e converteu-se num expediente para dispensar reformas.
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No fundo, o Ocidente precisa de recuperar o instinto de conservação, qualidade sem a qual nenhuma civilização sobrevive.
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Era já adulta e gritava do meu lado, em resposta, “Avô! Sou eu, a Djaimilia!” “Djaimilia!”, respondia, e antes de começarmos a conversa continuávamos assim alguns segundos, falando aos gritos.
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A sério que o nosso Governo tem ministros jeitosos. Há todavia o ministro da Reforma do Estado. E aqui temos realmente a burra nas couves.
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MAIS PARA LER
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Serviço Nacional de Saúde
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A tecnologia do unicórnio português Sword Health vai chegar ao Serviço Nacional de Saúde (SNS). Acordo permite disponibilizar fisioterapia remota "em todos os hospitais e centros de saúde" do SNS.
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Animais
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Pelo menos 58 orangotangos-de-tapanuli (Pongo tapanuliensis) morreram esmagados, sufocados ou afogados devido a deslizamentos de terra massivos provocados pelo ciclone Senyar em Sumatra.
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Música
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O álbum "Off Off" da dupla Jorge Lima Barreto e Vítor Rua, é recuperado pela Holuzam. O editor José Moura, que prepara um livro sobre o grupo, guia-nos através desta música de ainda desafiante.
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Experimentador Implacável
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Aqui floresceu uma das polémicas deste início de saison estival, juntamente com os chapéus de sol frente a áreas concessionadas e os mergulhos da selecção nacional antes de meter água com o Congo.
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Príncipe Harry
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Duques de Sussex vão participar num evento que assinala contagem decrescente de um ano para os Jogos Invictus de 2027. Harry confidenciou a amigos estar "entusiasmado" para que filhos conheçam o avô.
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