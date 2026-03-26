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NOTÍCIAS RELEVANTES
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PODCASTS
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Política
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No "Realpolitik", Sérgio Sousa Pinto e Miguel Pinheiro falam sobre a polémica do Tribunal Constitucional, sobre o futuro do PS e sobre o pântano da guerra no Irão.
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Dinheiro
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Com a taxa Euribor a 12 meses encostada já aos 3%, as próximas revisões de prestações do crédito à habitação já deverão reflectir a subida.
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Economia
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Bernardo Fernandez largou uma carreira confortável em Londres para investir no mercado da energia em Portugal. Lançou a Bling Energy, que propõe instalação de paneis solares sem investimento inicial.
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Rádio Observador
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Os restaurantes nos supermercados e o take away estão a mudar a forma como comemos e cozinhamos. É desta que vamos arrumar os tachos?
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Lifestyle
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Cuidar de nós é futilidade? Falamos sobre corpo, imagem e feminilidade, o peso de ser mulher, histórias do Brasil, mercúrio retrógrado e a nossa relação com dinheiro.
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Governo
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Isaltino Morais partilha os almoços pagos com o dinheiro dos contribuintes nas redes sociais — admira-se da acusação? E o Banco de Portugal "ponderado", uma das novidades de Álvaro Santos Pereira.
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O QUE SE PASSA LÁ FORA
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Médio Oriente
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Se os EUA desencadearem invasão terrestre no Irão, regime iraniano ameaça abrir uma nova frente de guerra: o Estreito de Bab el-Mandeb. Que canal é este, que é dos "pontos mais estratégicos do mundo"?
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Guerra na Ucrânia
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Zelensky lamenta que Trump ainda "escolha a estratégia de colocar mais pressão no lado ucraniano". Chefe de Estado critica "chantagem" a Rússia e diz que cedência do Donbass enfraqueceria a Europa.
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OS NOSSOS ESPECIAIS
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DESPORTO
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OPINIÃO
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No Brasil, uma mulher que é um homem é o novo presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. E um homem que é um rato defende uma mulher para o cargo.
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Qual Metaverso e óculos 3D. A realidade é muito mais barata, mais divertida e muito, muito mais lucrativa.
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Acabam, assim, as elites nacionais dançando de braço dado com as europeias: mais dinheiro para as primeiras, mais poder para as segundas.
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O efeito torna-se o problema, a causa desaparece. É assim que uma operação urbana de centenas de milhares de metros quadrados se transforma numa discussão sobre árvores.
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MAIS PARA LER
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Cinema
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A nova longa-metragem animada de Sylvain Chomet, "Marcel e Monsieur Pagnol", é uma biografia do escritor, dramaturgo e cineasta Marcel Pagnol. Eurico de Barros dá-lhe três estrelas.
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Cinema
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O documentário "Eu Sou Martin Parr", o filme de terror "Eles Matam-te", o alemão "O Rapaz da Ilha de Amrum" e a animação "Marcel e Monsieur Pagnol" são as escolhas de Eurico de Barros esta semana.
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Redes Sociais
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Júri votou a favor de indemnização de 2,5 milhões de euros para uma jovem utilizadora, por problemas de saúde mental relacionados com uso de plataformas da Meta e Youtube. Empresas rejeitam acusações.
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Inteligência Artificial
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Nova ferramenta de inteligência artificial, sistema "Raven", permitiu validar 118 novos planetas entre mais de 2 mil estrelas candidatas, explica Mariana Magro, da Universidade de Warwick.
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