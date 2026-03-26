Enquanto dormia…

… explicávamos ao detalhe os contornos de um crime macabro de um ex-polícia francês que matou a namorada e ex-mulher em Portugal. O ex-polícia Cédric é o principal suspeito de ter raptado a atual e a ex-companheira em França. Terá conduzido as mulheres até Portugal, onde as matou e as enterrou na Serra da Nogueira. Acabou detido pela GNR numa operação STOP.

José Luís Carneiro forçado a debater no congresso de Viseu uma nova estratégia de oposição. Até onde romper com o PSD? PS chega a Viseu com uma tensão interna que já não cabe dentro do partido. Carneiro aguarda por PSD até ao fim, mas vários socialistas já pedem “autonomia” e a afirmação de um caminho alternativo.

Como Isaltino Morais e mais 22 arguidos, que tinham subsídio de refeição e despesas de representação, receberam 150 mil euros de almoços. Entre 2017 e 2024, refeições chegaram a 1.232 euros/mês. Entre os 23 arguidos há uma vereadora de Lisboa e um ex-secretário de Estado. Restaurantes iam cobrar à câmara e recebiam em dinheiro vivo.

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