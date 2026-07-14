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Enquanto dormia…
… O Irão confirmava o ataque a dois petroleiros, Mombasa e al-Bahiyah, dos Emirados Arábes Unidos no Estreito de Ormuz. O Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial e muitos produtos refinados, volta a estar no centro da guerra do Irão e Estados Unidos. Com isto o petróleo já escala novamente, e coloca-se acima dos 80 dólares (o que pode levar à subida dos combustíveis, mas atenção na leitura a estes preços). O Presidente norte-americano parece ter ‘rasgado’ o entendimento com Teerão, com o anúncio de voltar a bloquear os portos iranianos e de cobrar uma taxa de 20% sobre as mercadorias que atravessam o Estreito de Ormuz. Trump anunciou ainda uma operação militar para destruir uma montanha sob o pretexto de integrar o programa nuclear iraniano. Ao mesmo tempo deixa em aberto a porta do diálogo. Na noite em que os ataques se intensificaram.
Israel marcou eleições para 27 de outubro, o que será o primeiro “referendo” ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu desde os ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023. Foi ainda noticiado que Israel terá tentado “recrutar” o antigo Chefe de Estado iraniano Mahmoud Ahmadinejad no âmbito de um plano de mudança de regime, que estava a ser preparado há anos. Falhou.
Os contratos do ministro da Administração Interna, Luís Neves, com o empreiteiro que também teve negócios com a Polícia Judiciária continuam a dar que falar. Continua sem se saber como é que Luís Neves pagou ao empreiteiro duas faturas no total de 5.000 euros. Mas as dúvidas avançam. Agora por causa de uma piscina (segundo noticiado é mesmo uma piscina e não um tanque) que Luís Neves terá construído na casa de Odemira, sem pedir a necessária autorização camarária. O Observador explica-lhe o que pode estar em causa em todo este processo. Este é também o tema da História do Dia.
Outro ministro sob fogo cruzado é Fernando Alexandre. Aproxima-se a data em que está prevista a divulgação das notas dos exames nacionais (17 de julho). Já estarão corrigidos mais de 95% dos exames. Ainda assim o ministro da Educação pediu desculpas aos professores, alguns dos quais tiveram de corrigir várias vezes a mesma prova, mas não são relatados casos de docentes a ter de adiar férias por causa desta correção. O ministro da Educação reuniu ontem com associações de diretores escolares. Apesar da pressão, Luís Montenegro mantém confiança no seu ministro. “Os ministros, como os secretários de Estado, como o primeiro-ministro, estão no Governo para resolver problemas”, declarou o primeiro-ministro.
O debate do Estado da Nação está agendado para quinta-feira, mas a Iniciativa Liberal já pediu que fosse adiado precisamente por causa da divulgação das notas dos 300 mil exames nacionais.
Notas é o que Francisco Trincão verá no seu novo clube. Já o Sporting encaixa menos de 50 milhões com a venda do avançado ao Al Ahli por 45 milhões fixos mais dois a três milhões em variáveis. Para a Arábia deverá também seguir Pedro Gonçalves (Pote) por 20/25 milhões. Já depois da anunciada venda de Morten Hjulmand ao Atlético de Madrid por 40+5 milhões. Um novo Sporting vem a caminho (sem Palhinha que passou de estar perto de um regresso ao Sporting para ficar com um pé dentro da Luz, mas ainda não há acordo).
No futebol, hoje voltam os jogos do Mundial de 2026 e logo com uma meia final protagonizada por França e Espanha. Mbappé ou Yamal (ou mesmo Merino)? Depois das 20 horas, Espanha regressa às meias finais 16 anos depois e França confia na dupla Mbappé/Olise. Como Mbappé declarou: “Sabemos que só existe uma maneira de relaxar, que é ganhar.”
Já está disponível o primeiro episódio do novo podcast de ficção do Observador, O Candidato Perfeito, em parceria com a Coyote Vadio, e que é a continuação da história de “O Zé faz 25”.
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Uma boa terça-feira
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Rádio Observador
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Luís Neves já explicou a relação com o empreiteiro que fez obras em sua casa. Mas há perguntas que continuam sem resposta num caso que se arrasta há vários dias.
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Rádio Observador
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Alberto Gonçalves comenta a falta de água no concelho de Almada, as causas que lhe estão subjacentes e as tentativas de desculpar a gestão autárquica
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Educação
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Marco Neves traz o galego José Ramon Pichel para nos mostrar que, entre sotaques e o "muro sonoro", a Galiza e Portugal partilham muito mais do que apenas as teimosias com o vocabulário.
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História
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A revolução americana nasce porque os colonos dizem-se discriminados e “ingleses sem direitos políticos”. Mas terá sido mesmo assim? Este é o segundo de quatro programas sobre a independência dos EUA
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Lifestyle
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Terminar relações em adulta, viver sozinha pela primeira vez e a fase de te voltares a encontrar.
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Relações
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Go'morning, old chaps. Esta semana falamos de fazer fretes na relação, do chatgpt inventar mentiras e do barulho que o Gui faz a assoar-se. Não estão a perceber. É uma barulheira. Devia ser ilegal.
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A solução que o PSD encontrou para o Conselho para a Ação Climática revela bem como não estão adquiridos os direitos conquistados pelas mulheres. Especialmente nos tempos que correm.
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O Estado (que falha nos exames, na água ou na resposta a tempestades) não pode estar bem. A Nação parece sempre remediada e remendada, como escrevia Eça e repetiu Marcelo, à espera de um milagre.
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O país tem 3,5 milhões de reformados e pensionistas; perto de um milhão de funcionários públicos; uma economia que vive sob a mão poderosa do Estado. Quem tem interesse em alterar seja o que for?
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Ainda agora, não saiu com a equipa para encarar os adeptos que a esperavam no aeroporto, pisgou-se logo para o seu jacto privado. Foi a única desmarcação bem-sucedida dos últimos tempos.
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Estreado em Avignon, o espetáculo de Mohamed El Khatib e Israel Galván sobe esta terça-feira ao palco do Festival de Almada. Sobre a complexa relação com os pais e o peso de responder às expectativas.
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Literatura
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A 11ª edição do festival literário conta com diversos autores estrangeiros. Terá lugar entre 8 e 18 de outubro e um dos objetivos deste ano é plantar 200 árvores com a ajuda das escolas da região.
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Festivais de Música
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Mais de 40 concertos em igrejas, no Castelo e na Cidade Romana de Ammaia. FIMM decorre até 2 de agosto com músicos de todo o mundo.
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Comissão Europeia
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A Comissão Europeia indica que a gratuitidade ser exclusiva para portugueses e residentes em Portugal é uma regra que discrimina "os visitantes que residem noutros Estados-membros".
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A medição da altitude e velocidade das nuvens em Marte foi feita a partir de imagens captadas pela sonda europeia Mars Express, na órbita do planeta há 23 anos.
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