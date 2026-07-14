… O Irão confirmava o ataque a dois petroleiros, Mombasa e al-Bahiyah, dos Emirados Arábes Unidos no Estreito de Ormuz. O Estreito de Ormuz, por onde passa um quinto do petróleo mundial e muitos produtos refinados, volta a estar no centro da guerra do Irão e Estados Unidos. Com isto o petróleo já escala novamente, e coloca-se acima dos 80 dólares (o que pode levar à subida dos combustíveis, mas atenção na leitura a estes preços). O Presidente norte-americano parece ter ‘rasgado’ o entendimento com Teerão, com o anúncio de voltar a bloquear os portos iranianos e de cobrar uma taxa de 20% sobre as mercadorias que atravessam o Estreito de Ormuz. Trump anunciou ainda uma operação militar para destruir uma montanha sob o pretexto de integrar o programa nuclear iraniano. Ao mesmo tempo deixa em aberto a porta do diálogo. Na noite em que os ataques se intensificaram.

Israel marcou eleições para 27 de outubro, o que será o primeiro “referendo” ao primeiro-ministro Benjamin Netanyahu desde os ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023. Foi ainda noticiado que Israel terá tentado “recrutar” o antigo Chefe de Estado iraniano Mahmoud Ahmadinejad no âmbito de um plano de mudança de regime, que estava a ser preparado há anos. Falhou.

Os contratos do ministro da Administração Interna, Luís Neves, com o empreiteiro que também teve negócios com a Polícia Judiciária continuam a dar que falar. Continua sem se saber como é que Luís Neves pagou ao empreiteiro duas faturas no total de 5.000 euros. Mas as dúvidas avançam. Agora por causa de uma piscina (segundo noticiado é mesmo uma piscina e não um tanque) que Luís Neves terá construído na casa de Odemira, sem pedir a necessária autorização camarária. O Observador explica-lhe o que pode estar em causa em todo este processo. Este é também o tema da História do Dia.

Outro ministro sob fogo cruzado é Fernando Alexandre. Aproxima-se a data em que está prevista a divulgação das notas dos exames nacionais (17 de julho). Já estarão corrigidos mais de 95% dos exames. Ainda assim o ministro da Educação pediu desculpas aos professores, alguns dos quais tiveram de corrigir várias vezes a mesma prova, mas não são relatados casos de docentes a ter de adiar férias por causa desta correção. O ministro da Educação reuniu ontem com associações de diretores escolares. Apesar da pressão, Luís Montenegro mantém confiança no seu ministro. “Os ministros, como os secretários de Estado, como o primeiro-ministro, estão no Governo para resolver problemas”, declarou o primeiro-ministro.

O debate do Estado da Nação está agendado para quinta-feira, mas a Iniciativa Liberal já pediu que fosse adiado precisamente por causa da divulgação das notas dos 300 mil exames nacionais.

No futebol, hoje voltam os jogos do Mundial de 2026 e logo com uma meia final protagonizada por França e Espanha. Mbappé ou Yamal (ou mesmo Merino)? Depois das 20 horas, Espanha regressa às meias finais 16 anos depois e França confia na dupla Mbappé/Olise. Como Mbappé declarou: “Sabemos que só existe uma maneira de relaxar, que é ganhar.”

Já está disponível o primeiro episódio do novo podcast de ficção do Observador, O Candidato Perfeito, em parceria com a Coyote Vadio, e que é a continuação da história de “O Zé faz 25”.

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