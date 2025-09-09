Enquanto dormia…

… o acidente no Elevador da Glória continuava a ter repercussões políticas. Nas hostes do Partido Socialista, a entrevista de Carlos Moedas não caiu bem e muitos — desde Pedro Nuno Santos a Fernando Medina — pediram direta ou indiretamente a demissão do presidente da Câmara de Lisboa. A estratégia, porém, não agrada a Alexandra Leitão. Já à direita, Moedas enfrentou uma difícil reunião camarária e esteve debaixo de críticas, mas conseguiu aprovar medidas concretas de resposta à tragédia. E é precisamente a responsabilidade política de Carlos Moedas que é o tema do novo episódio de “A História do Dia”.

E continuam a surgir notícias sobre o estado de manutenção do elevador: ainda ontem o Observador dava conta de que, de facto, não existe qualquer relatório sobre o descarrilamento de 2018, apesar de haver documentos a comprovar que ocorreu. Também na noite passada foi divulgada a identidade de mais uma das vítimas, o galês Andrew Young, um “entusiasta dos transportes”, como é descrito pela própria família. Pode continuar a acompanhar ao longo do dia todos os desenvolvimentos relacionados com o desastre no nosso liveblog.

Em França, o Governo caiu. O quinto primeiro-ministro desde 2022, François Bayrou, abandonará o cargo na sequência de uma moção de confiança chumbada na Assembleia Nacional. A demissão é apresentada ao Presidente esta manhã e Emmanuel Macron já anunciou que irá escolher um novo primeiro-ministro em vez de convocar eleições antecipadas. A questão é quem será o escolhido para ocupar esse lugar e se conseguirá ter uma maioria para governar.

A flotilha que segue para Gaza foi atacada por um drone, mas sofreu apenas “danos superficiais”. A embarcação onde segue a bordo Mariana Mortágua foi atacada em Tunes, na Tunísia, mas vai seguir viagem depois de se ter concluído que há condições para continuar.

Luís Montenegro está em visita oficial à China, e já aproveitou para fazer um pouco de diplomacia. No encontro com o Presidente Xi Jinping, o primeiro-ministro português apelou a Pequim para que faça uso da sua “relação próxima” com a Rússia de forma a influenciá-la para negociar a paz na Ucrânia. “Limitei-me a ser franco, leal e direto no apelo para que essa capacidade de influência possa ser desenvolvida e trazer resultados práticos”, declarou mais tarde Montenegro.

Um relatório da OCDE avisa que mais de metade dos professores em Portugal tem mais de 50 anos e, ao contrário da tendência global, os seus salários estão a diminuir. Apesar de o valor despendido por estudante ao longo do seu percurso escolar ser um dos maiores, ao considerar o valor do PIB per capita (29%, acima da média da OCDE de 25%), Portugal aplica menos fundos no nível académico, incluindo Investigação e Desenvolvimento, do que no ensino primário ao secundário e profissional.

Por fim, se vive em Lisboa, atenção que hoje há greve no Metro. Todas as estações estão encerradas e só deverão reabrir às 10h30. Ainda está em aberto se haverá ou não nova paralisação na próxima quinta-feira.

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