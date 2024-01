O sistema político português encontra-se no momento mais delicado desde a consolidação da democracia em 1982, quando os militares regressaram definitivamente aos quartéis e o Tribunal Constitucional foi criado enquanto instituição contramaioritária. O PSD está no centro do furacão da mudança. Ao contrário do PS, cujos padrões de competição partidária estão, no fundamentalmente, consolidados e estáveis, tudo está em mudança em torno do PSD. As decisões que a actual direcção tomar terão consequências que podem enterrar definitivamente o sistema partidário surgido no pós-revolução ou, assim saibam ter a arte e a perícia para isso, conter o crescimento e a consolidação do Chega. Neste contexto, em vez de alimentarem o Chega, os democratas portugueses, de esquerda e de direita, têm a obrigação moral e ética de não colarem o PSD e a IL ao Chega. Transformar a direita numa grande amálgama de radicais pode servir os interesses partidários de curto prazo dos Socialistas. No entanto, a prazo, destruirá todos os padrões de competição partidária e a cooperação institucional entre as elites. Basta olhar para o caso de França para ter a prova provada de como alimentar a besta da extrema-direita para obter ganhos eleitorais de curto prazo acaba por ter consequências negativas para todo o sistema político. Aliás, no caso francês essas consequências não são maiores graças ao sistema eleitoral maioritário e a duas rondas, que ajuda a criar uma barreira extra aos extremismos.

Vem isto a propósito daquilo que gosto de chamar a inversão do ónus da prova na política portuguesa. Qual a utilidade da utilização desta instituição jurídica como analogia para falar do modo com comentadores e comunicação social tratam o PS e o PSD? Em minha opinião, a utilidade é muita. Sejamos claros. O PS é tratado como o partido natural de governo, com óptimas elites e cujas propostas, por definição, não merecem dúvida ou questionamento quanto à sua exequibilidade. Mesmo estando no governo há oito anos, não precisam de provar nada. Apenas a elite do PS pode corrigir os erros feitos pelo governo do PS. Brilhante! Pelo contrário, o PSD é tratado como um partido ao qual, de vez em quando, e de forma contrariada, é cedida a possibilidade de governar – tipicamente quando o PS está de rastos e não encontra maneira de continuar a argumentar que merece continuar a governar – e cujas elites são questionadas. Para além disso, mesmo quando apresenta propostas, independentemente do seu valor, a narrativa de imediato é que não existem quaisquer propostas.

Por isso digo que existe uma inversão do ónus da prova. No caso do PS, os adversários têm de provar que o partido e a sua liderança não estão preparados. No caso do PSD, é o próprio partido e a sua liderança que têm de provar que estão preparados. Esta pequena subtileza faz toda a diferença e tem consequências eleitorais profundas.

