Uma das frases mais citadas de Sá Carneiro diz que a política sem risco é uma chatice. É assim que está nos livros e é referida como um ensinamento, mesmo que os eleitores, em estudos de opinião, prefiram sempre o contrário: a estabilidade e a previsibilidade. Luís Montenegro já tomou certamente decisões certas e erradas, eficazes e desastrosas, mas há um traço na persona política do líder do PSD: arrisca. E o risco, quando dá certo, valoriza quem com ele joga.

Luís Montenegro arriscou quando disse que só governa se ficar em primeiro lugar nas eleições legislativas de 10 de março. Com as sondagens a darem como provável uma maioria de direita, o líder do PSD podia ter optado por guardar o jogo e “geringonçar” após o escrutínio. Mas manteve a coerência com que atacou a solução Costa em 2015. Arrisca a ter de se demitir e ir para casa, mas mantém a coerência.

O líder do PSD arriscou quando disse de forma cristalina “não é não” ao Chega, deixando claro que nunca fará um acordo com o partido de André Ventura. Com o crescimento do Chega, seria mais confortável ser esfíngico quando questionado sobre o assunto, mas optou por deixar claro que não o fará. Arrisca, mais uma vez, ir para casa se depender de Ventura para governar, mas não o podem acusar de ser dúctil.

