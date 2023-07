Perdi a conta ao número de artigos que li e comentários que ouvi sobre as eleições espanholas que remetem para lições a aprender pelos partidos portugueses. Umas são sobre as estratégias de alianças dos partidos (nomeadamente à direita). Outras são sobre a negociação de apoios ou de coligações pós-eleitorais para suportar um governo. Sem excepção, todas essas lições me parecem desadequadas, redundantes ou inúteis: não há entendimento ou estratégia para a realidade política portuguesa que as eleições espanholas possam ter alterado. Ora, o facto de várias dessas “lições” estarem a ser promovidas por protagonistas com responsabilidades partidárias em Portugal (à esquerda e à direita), mais do que qualquer argúcia analítica, evidencia desnorte e falta de noção.

Começo pelo princípio: não é possível comparar a política espanhola com a política portuguesa. Para além de dinâmicas próprias nascidas do regionalismo espanhol, basta referir que, em Espanha, existem partidos regionais, assim como partidos separatistas/independentistas no País Basco e na Catalunha, com agendas políticas que desafiam a ordem constitucional, a integralidade do território e a legitimidade política do governo nacional. No caso do EH Bildu (País Basco), trata-se de um partido herdeiro do terrorismo da ETA, cujos ataques mataram (de acordo com associações de vítimas) cerca de 950 pessoas. O facto de estes partidos terem voz em negociações para uma maioria parlamentar introduz radicalismo e uma particular complexidade na política espanhola, algo sem paralelo na realidade política portuguesa, impedindo qualquer equiparação entre Espanha e Portugal.

Mesmo quem em Portugal feche os olhos a esta incompatibilidade e tenha muita vontade de fazer extrapolações indirectas, não encontrará qualquer pista útil. À esquerda, os espanhóis vislumbram duas tendências que Portugal conhece bem: por um lado, observa-se a disponibilidade dos socialistas (em minoria) negociarem apoios à sua esquerda para sobreviverem no governo; por outro lado, observa-se a penalização eleitoral dos partidos da esquerda radical mais associados ao governo do PSOE. Ou seja, com as devidas distâncias, são tendências semelhantes às que Portugal vive desde 2015, com a “geringonça” e posterior maioria absoluta do PS, obtida por via da penalização eleitoral de BE e PCP. Não há novidades ou lições a retirar daqui.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.